Финансовые новости: О дополнительном размещение ОФЗ 26246RMFS после аукциона 18.09.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что на основании полученного от Банка России Извещения о проведении дополнительного размещения после аукциона облигаций федерального займа в форме электронного документа (SFX42) и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены время, срок и условия проведения дополнительного размещения после аукциона следующих облигаций федерального займа:
1.
|Наименование Эмитента
|Министерство финансов Российской Федерации
|Наименование ценной бумаги
|облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
|Государственный регистрационный номер выпуска
|26246RMFS от 08.05.2024
|Дата проведения размещения
|18 сентября 2024 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Торговый код
|SU26246RMFS7
|ISIN код
|RU000A108EE1
|Код расчетов
|B01
|Время проведения размещения
|Время проведения торгов:
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