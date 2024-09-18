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Финансовые новости: О дополнительном размещение ОФЗ 26246RMFS после аукциона 18.09.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что на основании полученного от Банка России Извещения о проведении дополнительного размещения после аукциона облигаций федерального займа в форме электронного документа (SFX42) и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены время, срок и условия проведения дополнительного размещения после аукциона следующих облигаций федерального займа:

1.

Наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации
Наименование ценной бумаги облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска 26246RMFS от 08.05.2024
Дата проведения размещения 18 сентября 2024 г.
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
Торговый код SU26246RMFS7
ISIN код RU000A108EE1
Код расчетов B01
Время проведения размещения Время проведения торгов:

  • период выставления адресных заявок Банком России: 16:55 – 17:10;
  • период выставления встречных адресных заявок Участниками торгов: 17:11 – 17:31.
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