Финансовые новости: О дополнительном размещение ОФЗ 26246RMFS после аукциона 18.09.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что на основании полученного от Банка России Извещения о проведении дополнительного размещения после аукциона облигаций федерального займа в форме электронного документа (SFX42) и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены время, срок и условия проведения дополнительного размещения после аукциона следующих облигаций федерального займа:

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Наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации Наименование ценной бумаги облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Государственный регистрационный номер выпуска 26246RMFS от 08.05.2024 Дата проведения размещения 18 сентября 2024 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Торговый код SU26246RMFS7 ISIN код RU000A108EE1 Код расчетов B01 Время проведения размещения Время проведения торгов: период выставления адресных заявок Банком России: 16:55 – 17:10;

период выставления встречных адресных заявок Участниками торгов: 17:11 – 17:31.



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