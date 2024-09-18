Финансовые новости: Инфляция в августе уменьшилась в большинстве регионов, но остается высокой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Годовой рост цен в августе замедлился в 51 регионе, наиболее значительно — в Приморском крае и Калининградской области. В целом по России цены за год выросли на 9,1%, что чуть ниже, чем в июле.

Медленнее дорожали непродовольственные товары: например, техника, автомобили, телефоны, одежда.

В то же время в годовом сравнении в августе сильнее, чем в июле, подорожали продовольственные товары, а среди услуг — зарубежный туризм.

Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Фото на превью: Progressman / Shutterstock / Fotodom