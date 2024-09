Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Годовой рост цен в августе замедлился в 51 регионе, наиболее значительно — в Приморском крае и Калининградской области. В целом по России цены за год выросли на 9,1%, что чуть ниже, чем в июле.

Медленнее дорожали непродовольственные товары: например, техника, автомобили, телефоны, одежда. В то же время в годовом сравнении в августе сильнее, чем в июле, подорожали продовольственные товары, а среди услуг — зарубежный туризм. Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России. Фото на превью: Progressman / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21011

MIL OSI