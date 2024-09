Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге.

Приветствую участников и гостей IV Евразийского женского форума.

Сегодня Северная столица гостеприимно встречает парламентариев, представителей органов государственной власти, научного сообщества и деловых кругов, выдающихся деятелей международного женского движения.

Форум уже доказал свою эффективность в качестве уникальной площадки для обсуждения актуальных вопросов, волнующих общество. Серьёзный масштаб мероприятия, где собрались женщины-лидеры со всего мира, свидетельствует о вашей растущей заинтересованности в развитии прямых контактов. В условиях глобальных изменений на международной арене – это хорошая основа для углубления взаимопонимания, укрепления дружбы и сотрудничества, поиска решений сложнейших проблем.

Участников форума ждёт насыщенная деловая программа, стратегические, экспертные и инновационные сессии, круглые столы. В центре вашего внимания – важные темы. Среди них: вопросы развития экономик, освоения новых технологий, обеспечения экологической безопасности, охраны здоровья, сбережения семейных ценностей, поиска оптимальных подходов к воспитанию и образованию подрастающего поколения. Убеждён, что женский подход, сочетающий мудрость, творчество и нестандартное мышление, позволит достичь прогресса в этих областях, приведёт к росту благополучия и процветания человечества.

Впервые на петербургской площадке пройдёт и Женский форум БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении. В ходе встречи вы сможете обсудить многогранные аспекты созидательной роли женщин, представить новые перспективные идеи, которые позволят реализовать значимые совместные проекты, будут способствовать углублению международного сотрудничества в интересах обеспечения справедливого и стабильного миропорядка.

Желаю вам плодотворной работы, интересного общения.

С уважением,

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52724/

MIL OSI