Участникам, организаторам и гостям форума «Леса России»

Форум проходит с 18 по 19 сентября в Перми.

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на форуме «Леса России» и поздравляю с профессиональным праздником – Днём работников леса.

Сегодня в Перми собрались представители государственной власти, крупных компаний, ведущие учёные и эксперты, чтобы обсудить важные вопросы, обменяться лучшими практиками.

Лес – одно из главных природных богатств России, занимает более 1,2 млрд гектаров территории страны, оказывает влияние на окружающую среду, в том числе на процессы в биосфере, поглощает миллионы тонн углекислого газа, очищает воздух и водоёмы, обеспечивает экологическую безопасность, сберегает здоровье россиян.

Развитие отрасли, рациональное использование, охрана, защита, воспроизводство нашего ценного национального достояния – важные государственные задачи. Сегодня в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» ведётся активная работа в этом направлении. Многое делается для совершенствования законодательства. В регионах используется цифровой реестр, проводятся противопожарные мероприятия, обновляются необходимая техника и оборудование. Также применяются новые методы надзора, что позволяет снижать объёмы незаконных вырубок. Введено ограничение на вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Благодаря этому отечественные предприниматели получают новые возможности для наращивания глубокой переработки древесины в нашей стране.

По традиции в рамках форума пройдёт крупнейшая отраслевая выставка «ЛесПермьЭкспо», которая объединит на своей площадке ведущих производителей. Для них здесь будут представлены инновационные разработки, передовые технологии и решения.

Дорогие друзья! Хотел бы ещё раз поздравить вас с праздником. Уверен, что компетентность, трудолюбие, ответственность, преданность своему делу помогут вам добиться успехов в сохранении и приумножении лесов России.

Желаю вам новых достижений, удачи в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.

С уважением,

М.Мишустин

