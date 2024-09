Студенческий клуб устроил «Открытие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

14 сентября студенты первого курса открыли для себя Политех творческий. Ежегодный старт новому учебному году, на протяжении которого первокурсники будут постигать основы театрального и музыкального мастерства, дал фестиваль «Открытие».

Политех — один из лидеров среди вузов в творческом развитии студентов: собственный оркестр, два театра, два хора, две вокальные студии. Вся палитра досуговой деятельности была представлена на фестивале. Студенты пробовали себя в разных активностях: музыкальных, художественных, интеллектуальных. Знакомство с раритетной фототехникой, рок-версия игры «Угадай мелодию», эмодзи-угадайка текстов популярных песен, инструментально-вокальный квиз, театральные игры и экскурсии: чем только не удивляли коллективы Студенческого клуба. На станциях желающие зарабатывали игровую валюту, которую можно было обменять на памятные подарки в магазине сувениров Студклуба.

С интерактивной картой ежегодных мероприятий Студклуба политехники на пару минут попадали в атмосферу «Арткемпа» — традиционного выезда для первокурсников, проживающих в общежитиях, интеллектуально-развлекательной игры «ФастБрейн», Масленицы и других знаковых событий.

В этом году к фестивалю присоединились Молодежная служба новостей и Объединенный студенческий совет общежитий. После завершения работы станций центром притяжения стала сцена, на которой выступали участницы вокальной студии «PolyVox», камерного хора СПбПУ, финалистки проекта «Звезда Политеха» и танцевальная студия «PolyDance». В финале вечера гости отправились на атмосферный просмотр мультфильма под открытым небом. «Открытие» состоялось, теперь творчество начинается с тебя!

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/studencheskiy-klub-ustroil-otkrytie/

