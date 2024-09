Студенты Политеха участвуют в благоустройстве Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 сентября в Политехническом университете, в присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, отвечающего за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства, состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между СПбПУ и администрациями Красногвардейского и Калининского районов.

Подписанные соглашения предусматривают вовлечение студентов и преподавателей Инженерно-строительного института СПбПУ в решение важнейших для города инженерных и градостроительных задач. Студенты Политеха будут участвовать в разработке концепций благоустройства общественных пространств. В рамках учебных курсов они смогут не только проектировать, но и проводить социологические исследования, создавать уникальную айдентику и формировать новый облик территорий районов.

«Я благодарен всем коллегам, которые откликнулись на предложение об участии студентов высших учебных заведений в благоустройстве нашего города. Уже первые примеры показывают результативность и вовлечённость ребят — тех, кто будет строить наше будущее, — отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин. — Пилотными стали два района — Калининский и Красногвардейский. Совместная работа научных экспертов и специалистов по благоустройству в тесном сотрудничестве с жителями даст прекрасный, я надеюсь, результат».

Петербург — не просто город, это достояние мира. Поэтому так важно, что есть профессионалы, которые могут о нём заботиться и не допускать ошибок. Политех готов предложить городу все свои знания и таланты , — подчеркнул Андрей Рудской.

В Красногвардейском районе Инженерно-строительный институт СПбПУ участвует в разработке проекта по созданию единого природно-рекреационного каркаса, основой которого станет благоустройство берегов рек Охты и Оккервиля. В Калининском районе студенты ИСИ разработают проекты развития Пискарёвского парка и входной группы СПбПУ со стороны улицы Политехнической.

Во время встречи директор Инженерно-строительного института Марина Петроченко представила первые результаты сотрудничества ИСИ с Красногвардейским районом — концепцию художественного освещения и исторической экспозиции порохового грота Охтинских пороховых заводов Ильинской слободы. Под руководством преподавателей ИСИ её подготовили студенты Высшей школы дизайна и архитектуры.

«Проектная работа давно стала обязательным компонентом любой образовательной программы в университете, — говорит проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. — Я думаю, что этот задел, встроенный в нашу систему обучения, послужил основой для доверия, которое оказала нам администрация города. Будем стараться показывать результаты и развивать наше взаимодействие».

