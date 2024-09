Студенты ГУУ предлагают усовершенствовать законодательство в сфере использовании самокатов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда студентов ГУУ в рамках проектной деятельности занимается разработкой проекта закона об обязательной защите при передвижении на средствах индивидуальной мобильности. После доработки предложения планируется отправить депутатам Государственной Думы.

Один из разработчиков, студент 4 курса «Государственное и муниципальное управления» Данила Смирнова пояснил, что «правила дорожного движения для СИМ появились больше года назад, но вопрос о защите пользователей этих средств ни в нем, ни в других документах не затрагивается».

Поэтому в апреле 2024 года в Фонд содействия инновациям команда направила грантовый проект по производству компактного светоотражающего ремня из эластичного материала, который легко помещается в карман.

Его использование позволит снизить количество ДТП благодаря тому, что СИМ будут более заметны водителям. Предлагаемые ремни будут полезны не только пользователям СИМ, но и любым гражданам, отправляющихся куда-то в темное время суток.

«В этом году мы планируем доработать проект закона, а также примем участие в грантовых конкурсах, чтобы заняться производством предлагаемых нами ремней безопасности. СИМ являются относительно новым явлением в нашей стране, поэтому правовая база их пользования только формируется и совершенствуется», — рассказал Данила.

Статистика ДТП с участием СИМ

За 2023 год в России произошло 3100 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в которых пострадали 3177 человек. При этом погибли 42 пользователя СИМ и один пешеход, на которого был совершен наезд.

За первое полугодие 2024 года произошло 1891 подобное ДТП, что на 81% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Погиб 21 человек, в том числе трое детей до 16 лет.

