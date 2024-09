Стажировка российских специалистов в Турецкой Республике продолжается

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 и 17 сентября деловая программа подготовки российских специалистов в Турецкой Республике продолжила заданный стартом 15 сентября интенсивный темп работы.

Первый блок мероприятий 16 сентября начался с посещения одного из крупнейших в Турции производственно-промышленного парка OSTIM, объединяющего, преимущественно, предприятия малого и среднего бизнеса в области передовых технологий, инноваций и НИОКР широкого спектра сфер промышленности.

Встречу с российской делегацией приветственным словом открыли председатель правления OSTIM Орхан Айдын и председатель Совета директоров Медицинского кластера OSTIM Фатин Дагчинар. В ответном слове представитель российской делегации поблагодарил турецкую сторону за высокий уровень приема. Далее, координатор внешней торговли OSTIM Эсма Акюз представила ключевые компании, входящие в промышленный кластер OSTIM, на территории которого работает свыше 60000 сотрудников в 17 секторах и 139 направлениях бизнеса. Курирующей организацией OSTIM является Министерство технологий и промышленности Турции.

После завершения официальной части прошла биржа контактов. На встречу с российскими бизнесменами прибыли представители 83 турецких компаний. В ходе переговоров были установлены деловые контакты между представителями российского и турецкого бизнеса, осуществлен ряд договоренностей о продолжении сотрудничества как на территории Турции, так и в России.

Второй блок программы включал в себя профильные встречи российских специалистов на турецких предприятиях по направлениям стажировки: Packdolum (упаковочная промышленность), Gunhan (сталелитейная промышленность.), Normmed (производство имплантатов и хирургических инструментов), Proted (протезные ортопедические стопы).

17 сентября деловую программу открыла нетворкинг-конференция в Независимой ассоциации промышленников и бизнесменов MUSIAD. Ассоциация главным образом концентрируется на технологиях, исследованиях, разработках и инновациях. Председатель отделения MUSIAD в Анкаре Хасан Фехми Йылмаз выступил с приветственным словом и рассказал о деятельности ассоциации, в которую входят компании среднего и крупного бизнеса. По итогам конференции состоялись B2B встречи.

Следующим официальным мероприятием программы стала встреча российских специалистов в Торговом представительстве Российской Федерации в Турецкой Республике. Открыл мероприятие торговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, осветивший основные направления российско-турецкого сотрудничества. Представитель Министерства экономического развития РФ в Турецкой Республике Руслан Бекузаров в своем выступлении привел статистические показатели российско-турецких торгово-экономических связей.

Каждый участник стажировки смог задать российским официальным представителям вопросы по интересующим темам. Особая ценность посещения торгпредства для делегации выразилась в возможности получить индивидуальную консультацию, увидеть ситуацию с другого ракурса и получить возможность продолжить контакты в будущем. По итогам встречи представители Торгпредства России дали важные рекомендации по поиску турецких партнеров, поставщиков и дистрибьюторов, объяснили порядок взаимодействия с соответствующими.

В завершении рабочей программы 17 сентября российские специалисты посетили промышленную зону IVEDIK и предприятия мебельной промышленности. Итогами профильных встреч в формате B2B и ряда индивидуальных переговоров c посещением турецких предприятий стали договоренности о продолжении контактов с представителями турецких компаний.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

стартом 15 сентября интенсивный темп работы….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/5426930039263453351.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI