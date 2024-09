Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице подвели итоги национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». В своем блоге Сергей Собянин рассказал о конкурсе, его победителях и представленных ими проектах.

«Современная промышленная продукция должна отличаться не только функциональностью и эргономичностью, но и быть эстетически привлекательной. Только так она сможет конкурировать на внутреннем и международном рынках. Чтобы поддержать развитие отечественного промышленного дизайна, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России учредили премию “Лучший промышленный дизайн России”. Опыт оказался удачным. В этом году премии был присвоен статус национальной, а число участников выросло вдвое: организаторы получили свыше одной тысячи заявок почти из 50 субъектов Российской Федерации», — написал Мэр Москвы.

В конкурсе впервые приняли участие компании из Владивостока, Мурманска, Пскова, а также из Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, Алтайского края, Астраханской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия) и других регионов.

Количество категорий в конкурсе в этом году увеличилось с восьми до 13 — это «Дизайн транспортных средств», «Дизайн промышленного оборудования», «Дизайн медицинского оборудования», «Дизайн предметов обихода», «Городской дизайн», «Дизайн промышленных пространств», «Дизайн упаковки продуктов питания», «Дизайн упаковки лекарственных средств», «Дизайн товаров народного потребления», «Дизайн одежды», «Дизайн обуви», «Дизайн аксессуаров» и «Ювелирный дизайн». В финал вышло почти 200 проектов. 21 победитель из 30 представляет Москву.

Кроме того, по результатам народного голосования, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, награды в номинации «Народный выбор» вручили 13 проектам, из них 10 также разработаны в Москве. Лауреаты премии получили право размещать на своей продукции специальный знак качества.

От полезных десертов до лазерных станков

В категории «Городской дизайн» первое место заняла компания «Парус электро» — разработчик и производитель электротехнической преобразовательной техники. Специалисты представили проект зарядной станции для электротранспорта.

Электрозарядная станция оснащена тремя зарядными пистолетами постоянного тока. Они позволяют быстро зарядить электромобиль. Среднее время заряда составляет примерно 30–40 минут. В станцию встроен дисплей, наглядно отображающий уровни заряда батареи электромобиля, а также доступные режимы питания. Продукция компании используется в столице и многих других регионах страны.

Первое место в категории «Дизайн промышленного оборудования» второй год подряд заняла компания «Лассард». Она представила лазерный станок для резки Smart XL, способный разделять на части металл, твердые сплавы, медь, керамику, резину, графит. В 2023 году предприятие увеличило объемы выпуска лазерного оборудования на 200 процентов, а за первый квартал 2024-го — на 66 процентов. Объемы продаж выросли на 250 миллионов рублей. Сегодня компания выпускает около 100 машин в год, в том числе для авиа- и судостроительных предприятий.

В категории «Дизайн упаковки продуктов питания» победу одержал производитель здоровых десертов Nattys. Компания представила дизайн упаковки шоколадного батончика Nattys&Go® с ореховой пастой без сахара.

В ассортименте бренда — ореховые и протеиновые батончики, снеки, арахисовая, миндальная, кокосовая, шоколадная паста, а также паста из кешью. Только в прошлом году компания выпустила свыше 4,5 миллиона батончиков, а также более 340 тонн ореховых паст. Продукцию компании можно приобрести в магазинах крупных федеральных торговых сетей и на маркетплейсах.

В категории «Ювелирный дизайн» победу одержала компания «Алиот». Ее выбрали не только в экспертном, но и в народном голосовании. Фаворитом стало платежное кольцо «Эволюцеринг», которое может заменить банковскую, проездную, бонусную, пропускную карты. Сделать кольцо могут из серебра или других металлов. Оно не нуждается в подзарядке, обладает высокой прочностью и водозащищенностью, совместимо с различными платежными системами и обеспечивает безопасность использования. В будущем такие кольца можно будет приобрести в ряде крупных банков.

Еще одним победителем народного голосования в категории «Дизайн промышленного оборудования» стал производитель промышленных роботизированных систем «Технорэд». В конкурсе участвовал робототехнический комплекс Redcargo cobot — он создан для удобной укладки готовой продукции на палету для дальнейшей обработки, транспортировки или упаковки. Управление комплексом максимально упрощено: машина работает по двум заданным точкам — откуда и куда. Траектория рассчитывается и перестраивается автоматически, а укладка продукции происходит оптимальным образом.

Сегодня такие комплексы используются более чем на 30 предприятиях в Москве и Московской области, Новосибирске, Чебоксарах, Ставропольском крае, Владимирской области. Машины уже показали свою эффективность на площадках пищевых, химических, строительных и многих других производств.

По итогам народного голосования первое место в категории «Дизайн медицинского оборудования» заняла компания «Моторика». Она представила новый многофункциональный протез предплечья с микропроцессорным управлением Manifesto Hand.

Пользователь может переключаться между 14 быстрыми захватами под разные задачи, например взять мелкие или крупные предметы, пользоваться электронными устройствами с сенсорными экранами, держать стакан, открывать дверь. Этого удалось достичь благодаря встроенным в протез датчикам, которые считывают движения мышц.

Компания стала победителей второй год подряд. В 2023-м она заняла первое место, представив модель бионического многосхватного протеза пальцев и кисти Manifesto Fingers.

Предприятие появилось в 2016 году. За это время работы оно выпустило более восьми тысяч тяговых и бионических протезов. Продукцию приобретают пользователи из 18 стран мира.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11720050/

