Сезон открыт: как обменять городские и призовые баллы на билеты в театр и концертный зал

В Москве начался театральный сезон. Уникальная возможность отправиться в театр или на концерт есть у пользователей сайта «Миллион призов». Билеты на спектакли и музыкальные постановки можно получить в обмен на баллы за участие в городских электронных проектах или в специальных акциях программы «Миллион призов».

В течение сезона театры размещают билеты на сайте «Миллион призов». Следить за предложениями учреждений культуры можно в категории «Театры». Ежедневно здесь появляются новые предложения. Среди них есть и премьерные показы. Сейчас партнерами программы «Миллион призов» являются 39 московских театров и два концертных зала.

Любители драматического искусства и музыки могут выбрать из множества площадок. Например, городские и призовые баллы можно использовать для посещения таких учреждений, как Театр на Таганке, «Современник», Московский театр Олега Табакова, Ленком, Московский театр юного зрителя, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, и других. Билеты на концерты симфонической, органной музыки или джаза нередко размещают концертный зал «Зарядье» и Московский международный дом музыки.

Чтобы получить билет, необходимо авторизоваться на сайте «Миллион призов» через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Затем на сайте «Миллион призов» нужно перейти в раздел «Поощрения» и в представленном списке категорий выбрать «Театры». После этого на странице появятся карточки московских театров и концертных залов, являющихся партнерами акции. Пользователь должен выбрать понравившийся спектакль или концерт. Далее нужно перейти на карточку мероприятия и оформить заказ.

После этого билет сразу появится в разделе «Заказы» на сайте «Миллион призов», а также придет на электронную почту, указанную в профиле. Для того чтобы его увидеть или скачать, необходимо зайти в карточку заказа, нажать на кнопку «Показать билет», а затем на кнопку «Скачать». Перед началом мероприятия билет нужно предъявить работнику учреждения культуры в электронном или распечатанном виде.

Популярность культурных мероприятий у москвичей, участвующих в программе «Миллион призов», постоянно растет. Они все чаще выбирают на сайте в качестве поощрения билеты в театры и концертные залы. Так, с января этого года горожане оформили 9,3 тысячи заказов. А всего за три года пользователи сайта «Миллион призов» обменяли городские и призовые баллы более чем на 30 тысяч билетов.

Возможность заказать билеты на различные спектакли и концерты появилась у горожан в 2022 году. С тех пор витрина «Миллиона призов» регулярно пополняется предложениями от театров и концертных залов. Чаще всего москвичи выбирают билеты в Московский международный дом музыки, концертный зал «Зарядье» и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.

Самое большое количество мероприятий в этом году предложил концертный зал «Зарядье». На витрине сайта «Миллион призов» культурное учреждение разместило предложения посетить более 80 концертов. За год москвичи получили от зала «Зарядье» свыше 2,5 тысячи билетов. Здесь проходят не только концерты классической музыки, но и масштабные фестивали с участием российских и мировых звезд, а также мультимедийные проекты и музыкальные спектакли для детей.

Более трех тысяч билетов с начала 2022 года предложил Московский международный дом музыки. На этой площадке москвичи знакомятся с симфоническими, джазовыми, органными музыкальными произведениями. Кроме того, на сцене проходят театральные, цирковые представления и танцевальные шоу.

Жители также активно посещают Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. В его репертуаре спектакли по классическим произведениям и сочинениям современных авторов. С 2022 года театр предоставил пользователям сайта «Миллион призов» свыше 1,8 тысячи билетов.

Как заработать и потратить баллы?

Получить баллы городской программы лояльности «Миллион призов» могут все участники городских электронных проектов. Например, таких, как «Электронный дом», «Наш город», «Активный гражданин», «Город идей», «Город заданий». Жителям нужно участвовать в голосованиях, выполнять задания, высказывать свое мнение и проявлять другие виды активности. За это им начисляются городские баллы зеленого цвета. А еще москвичи могут стать участниками специальных акций программы «Миллион призов» и выиграть призовые баллы. Они маркированы красным цветом.

Городские (зеленые) и призовые (красные) баллы можно обменять на товары и услуги на сайте «Миллион призов». Сейчас у программы более 400 партнеров. Помимо театров, это музеи, кинотеатры, аптеки, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны, благотворительные фонды и многие другие организации. За баллы пользователи могут получить скидки, промокоды, ими можно оплатить парковки, билеты в учреждения культуры и другие предложения.

Количество партнеров сайта постоянно растет, а значит, что у горожан появляются новые предложения, например в категориях «Магазины», «Сувениры», «Товары для дома», «Дети», «Подписки на онлайн-сервисы», «Мероприятия», «Спорт, красота и здоровье» и других.

Более подробную информацию о программе «Миллион призов» можно узнать на сайте.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробная информация о национальных проектах размещена здесь.

