«Роснефть» провела ежегодную конференцию по инжинирингу строительства и реконструкции скважин

«Роснефть» провела в Самаре научно-техническую конференцию «Инжиниринг строительства и реконструкции скважин». Мероприятие объединило более 250 представителей научного сообщества, добывающих и сервисных компаний, инжиниринговых центров, разработчиков технологий и производителей оборудования для топливно-энергетического комплекса. Организатором традиционно выступил самарский научный институт Компании.

Делегаты обсудили инновационные и технологические подходы в проектировании и строительстве скважин, поделились опытом импортозамещения и создания новых решений, в том числе автоматизации технологических процессов и применения цифровых технологии.

«Роснефть» уделяет приоритетное значение развитию отечественного технологического потенциала. В настоящее время корпоративные научные институты Компании реализуют инновационный проект по созданию технологии производства обсадных труб из композитного материала.

Итоги стендовых испытаний показывают, что произведенные трубы превосходят западные аналоги по показателям надежности и дают больший выбор скважин-кандидатов для спуска. Важным достоинством композитных обсадных труб является их легкость – более чем в два раза по сравнению с остальными видами труб, что позволит сократить металлоемкость конструкций при строительстве скважин. В этом году планируется провести спуски композитных труб на действующих месторождениях одного из добывающих предприятий Компании.

Являясь лидером в разработке инновационных технологий для нефте- и газодобычи, «Роснефть» ежегодно проводит конференции по различным направлениям деятельности, в рамках которых консолидирует и тиражирует лучшие идеи для всестороннего развития отрасли.

Справка: На базе научного института «Роснефти» в Самаре с 2016 года действует специализированный экспертный центр, который занимается генеральным проектированием при строительстве и реконструкции скважин на предприятиях Компании. Среди направлений деятельности специалистов института – инжиниринг всех типов скважин, авторский надзор, научно-исследовательские работы и экология в области бурения.

18 сентября 2024 г.

