Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа продвигается экономическая сфера в виде размещение народных облигаций Красноярска и научно-строительные конференции от компании ” Роснефть”. К тому же внедряються новые технологические процессы на автозаправочных комплексах «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Социальная сфера показывавет нам развитие социального производства Петербурга. Духовная сфера предоставляет нам тенденции о науки в Новосибирском государственном университете.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Красноярск начинает размещение народных облигаций на Финуслугах

17 сентября 2024 года на платформе Финуслуги начинается размещение народных облигаций Красноярска. В долговые бумаги города россияне могут инвестировать без открытия брокерского счета непосредственно на сайте или в приложении Финуслуг всего в несколько кликов.

2. «Роснефть» провела ежегодную конференцию по инжинирингу строительства и реконструкции скважин

«Роснефть» провела в Самаре научно-техническую конференцию «Инжиниринг строительства и реконструкции скважин». Мероприятие объединило более 250 представителей научного сообщества, добывающих и сервисных компаний, инжиниринговых центров, разработчиков технологий и производителей оборудования для топливно-энергетического комплекса. Организатором традиционно выступил самарский научный институт Компании.

3. Студенты Политеха участвуют в благоустройстве Петербурга

17 сентября в Политехническом университете, в присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, отвечающего за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства, состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между СПбПУ и администрациями Красногвардейского и Калининского районов.

4. В НГУ начала работу III школа молодых ученых «Применение синхротронного излучения для решения задач биологии»

III Школа молодых ученых «Применение синхротронного излучения для решения задач биологии» будет проходить в Новосибирском государственном университете с 18 по 20 сентября. В ней примут участие около ста участников, большая часть которых является молодыми исследователями, чей научный интерес связан с кристаллизацией биополимеров, их рентгеноструктурным анализом, применением метода малоуглового рентгеновского рассеяния и использованием подходов молекулярного моделирования.

5. «Башнефть» внедрила отечественный клиентский сервис оплаты на АЗС в девяти регионах России

На автозаправочных комплексах «Башнефть» (входит в «Роснефть») начали работать кассы самообслуживания, которые позволили автоматизировать процесс оплаты и совершать покупки без участия кассира. В Башкортостане это первая сеть АЗС, на которой реализован подобный проект.

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