Правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок

Распоряжение от 17 сентября 2024 года №2551-р

Правительство продолжает работу по совершенствованию механизма госзакупок. Подписано распоряжение, утверждающее «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок, когда для обеспечения деятельности госорганов в роли госзаказчика выступает специализированная организация, представляющая интересы сразу нескольких госструктур – покупателей товаров, работ или услуг.

Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров или услуг за счёт большого объёма закупок.

Согласно утверждённому документу, к 1 декабря 2024 года Минфин и ФАС должны определить первую группу из 10 федеральных министерств и ведомств, подведомственных Правительству, которые начиная с 2026 года будут осуществлять централизованные закупки с помощью одного или нескольких уполномоченных федеральных казённых учреждений. Кроме того, к началу декабря текущего года должен быть утверждён перечень типовых товаров, работ и услуг, в отношении которых будут идти централизованные закупки. На сегодняшний день централизованные закупки идут только в отношении офисной бумаги и канцелярских принадлежностей для четырёх федеральных органов исполнительной власти – Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства и их территориальных органов. Они начались в 2020 году в рамках соответствующего эксперимента и будут продолжены в бессрочном режиме.

К 1 декабря 2025 года должна быть определена вторая группа, включающая ещё 10 федеральных структур, которые начиная с 2027 года также станут участниками централизованных закупок.

Третья группа, куда войдут все министерства и ведомства, не попавшие в первые две группы, должна быть определена к 1 декабря 2026 года. Предполагается, что они начнут работу в режиме централизованных закупок с 2028 года.

Подписанное распоряжение – часть работы по достижению целей государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

