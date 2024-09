Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На дворе третья среда сентября, а значит время отметить неофициальный, но приятный праздник – День HR-менеджера в России.

Для любителей исторических справок можно сказать, что праздник связан с постановлением 1835 года «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». В документе описывались условия и нормы труда, а также впервые был определён статус кадровика.

Отметим, что именно в нашем университете в 1990 году доктором экономических наук, заслуженным деятелем науки РФ Ардальоном Яковлевичем Кибановым была открыта первая в России кафедра для подготовки специалистов в области управлением персоналом.

Поздравляем всех сотрудников и студентов этой кафедры, а также наш отдел кадров. Желаем оставаться такими же милыми, заботливыми, внимательными и предупредительными людьми. В случае с кадровыми службами вышеперечисленные качества являются не только человеческими, но и профессиональными, ведь все мы, конечно, ресурс, но живой и чувствующий. Желаем всем комфортной атмосферы в трудовых коллективах и успехов в работе.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI