Повеет холодом – Минэк прогнозирует «переохлаждение» экономики в России

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Какие негативные факторы будут влиять на экономику России до 2027 года?
Подготовленный Минэком консервативный прогноз – обязательное требование стратегического планирования, позволяющее заранее увидеть потенциальные риски и разработать механизмы для их нивелирования. Стрессовый вариант развития экономики обусловлен имеющимися рисками:
- усиление давления санкций, которое будет по-прежнему расширяться;
- замедление мировой экономики – под ударом окажутся отрасли, ориентированные на экспорт;
- демографические риски – на рынке труда возможен дефицит кадров;
- ужесточение кредитно-денежной политики – высокие ставки снизят инвестиционный потенциал;
- снижение объема поставок сырья и готовой продукции на внешний рынок.
Совокупность негативных факторов приведет к развитию негативного сценария экономического развития и «переохлаждению» экономики, которая сейчас находится в перегретом состоянии.
Что ждет российскую экономику в рамках консервативного прогноза?
Минэк не только раскрыл вызовы, стоящие перед отечественной экономикой, но и подготовил консервативный прогноз основных показателей на период до 2027 года. Так, в ведомстве при реализации «плохого» сценария ожидают:
- рост ВВП в 2025 году на 1,7%, к 2026 году показатель снизится до 1%, к 2027 – увеличится до 2,6%;
- замедление инфляции до 3,7% в следующем году, далее – разгон до 4,4% и 5,4% (в 2026 и 2027 годах, соответственно);
- увеличение курса доллара до 104 руб. в течение трех лет;
- сокращение инвестиций в основной капитал на 1,8%;
- увеличение доходов населения только в пределах 2,2-4,6%;
- снижение экспорта сырья в пределах 1-3%, импорт сократится на 2,7%.
«Имеющиеся риски могут привести к масштабному кризису в экономике, сопоставимому с кризисом 2008 года – произойдет усиление санкций и снижение цен на нефть», – ранее делился неблагоприятным прогнозом Банк России.
Вместе с тем, независимые эксперты не видят серьезных перспектив для переохлаждения экономики – такое последствие возможно только при торможении ВПК, что в условиях продолжающейся спецоперации на новых территориях России не произойдет.
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https://mainfin.ru/novosti/poveet-holodom-minek-prognoziruet-pereohlazdenie-ekonomiki-v-rossii