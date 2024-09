Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Какие негативные факторы будут влиять на экономику России до 2027 года?

Подготовленный Минэком консервативный прогноз – обязательное требование стратегического планирования, позволяющее заранее увидеть потенциальные риски и разработать механизмы для их нивелирования. Стрессовый вариант развития экономики обусловлен имеющимися рисками:

усиление давления санкций, которое будет по-прежнему расширяться;

замедление мировой экономики – под ударом окажутся отрасли, ориентированные на экспорт;

демографические риски – на рынке труда возможен дефицит кадров;

ужесточение кредитно-денежной политики – высокие ставки снизят инвестиционный потенциал;

снижение объема поставок сырья и готовой продукции на внешний рынок.

Совокупность негативных факторов приведет к развитию негативного сценария экономического развития и «переохлаждению» экономики, которая сейчас находится в перегретом состоянии.

Что ждет российскую экономику в рамках консервативного прогноза?

Минэк не только раскрыл вызовы, стоящие перед отечественной экономикой, но и подготовил консервативный прогноз основных показателей на период до 2027 года. Так, в ведомстве при реализации «плохого» сценария ожидают:

рост ВВП в 2025 году на 1,7%, к 2026 году показатель снизится до 1%, к 2027 – увеличится до 2,6%;

замедление инфляции до 3,7% в следующем году, далее – разгон до 4,4% и 5,4% (в 2026 и 2027 годах, соответственно);

увеличение курса доллара до 104 руб. в течение трех лет;

сокращение инвестиций в основной капитал на 1,8%;

увеличение доходов населения только в пределах 2,2-4,6%;

снижение экспорта сырья в пределах 1-3%, импорт сократится на 2,7%.

«Имеющиеся риски могут привести к масштабному кризису в экономике, сопоставимому с кризисом 2008 года – произойдет усиление санкций и снижение цен на нефть», – ранее делился неблагоприятным прогнозом Банк России.

Вместе с тем, независимые эксперты не видят серьезных перспектив для переохлаждения экономики – такое последствие возможно только при торможении ВПК, что в условиях продолжающейся спецоперации на новых территориях России не произойдет.

12:00 17.09.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://mainfin.ru/novosti/poveet-holodom-minek-prognoziruet-pereohlazdenie-ekonomiki-v-rossii

MIL OSI