Москва вошла в топ-10 мировых городов по инновационной привлекательности

Москва заняла девятое место в рейтинге инновационной привлекательности мировых городов (HSE Global Cities Innovation Index 2024). Его подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В исследовании анализируются конкурентные преимущества городов с точки зрения их привлекательности для лидеров науки, хайтека и креативных индустрий.

Основные достижения Москвы связаны с высокими позициями в категориях «Технологическое развитие» (седьмое место в рейтинге), «Креативные индустрии» (15-е место) и «Городская среда» (шестое место).

«Москва вошла в десятку самых привлекательных инновационных городов мира. Для нас это результат постоянной и последовательной работы. В столице создана масштабная и комплексная система развития высоких технологий и новаторских решений. Город поддерживает инновации на всех этапах: от идеи до запуска бизнеса и его масштабирования. Благодаря этому мы видим динамику роста и модернизации столицы, которая становится все более привлекательной и технологичной как для России, так и для всего мира», — отметила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В рейтинге лидеров в сфере искусства Москва заняла четвертое место, что обусловлено ростом в городе числа ведущих университетов и исследовательских организаций. В столичные вузы поступили более 392,8 тысячи студентов, что на 41,6 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Прочные позиции город удерживает также в музыкальной индустрии и искусстве.

Столица занимает высокие позиции в рейтинге также благодаря работе Московского инновационного кластера, объединившего около 40 тысяч участников и партнеров на единой цифровой платформе i.moscow. Он помогает организовать сотрудничество между технологическими компаниями, научными коллективами и крупными корпорациями. Кроме того, производителям предоставляют доступ более чем к 20 инструментам поддержки инноваций.

Москва занимает шестое место в мире по уровню развития городской среды, опережая такие города, как Токио, Париж и Нью-Йорк. Российскую столицу отличает высокий уровень мобильности, выгодные условия для ведения бизнеса и доступная городская среда. Город становится более привлекательным и для туристов: здесь открываются новые культурные объекты и места для отдыха.

Столица также активно развивает проекты в области метавселенных. Так, платформа «Мета Москва» позволяет проводить виртуальные экскурсии по достопримечательностям и планировать городскую инфраструктуру.

Это уже третье издание рейтинга инновационной привлекательности мировых городов. В него представлено более тысячи городов из 144 стран, где работают ведущие мировые компании и университеты, а также выдающиеся личности, среди которых лауреаты Нобелевской премии, цитируемые ученые и популярные представители креативных индустрий.

Исследование НИУ ВШЭ основано на 90 показателях, рассчитанных при помощи международных источников данных и прошедших статистический аудит. Рейтинг не использует экспертные оценки или административные данные, что делает его объективным и надежным.

В прошлом году Москва заняла 10-е место в рейтинге инновационной привлекательности мировых городов.

