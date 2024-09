Марат Хуснуллин провёл совещание по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений Черноморского побережья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Сочи встретился с мэром города Андреем Прошуниным, а также провёл совещание по вопросу проектирования и строительства канализационных очистных сооружений Черноморского побережья.

«Строительство КОС в целом актуально для этого региона. При работе с канализационными очистными сооружениями Черноморья необходимо максимально увеличить объём канализирования. Тут важна комплексная работа со всех сторон. При этом нам надо выполнить свою работу качественно», – сказал Марат Хуснуллин.

Как отметил глава Сочи, чтобы повысить скорость работы, проектирование модернизации шести объектов было разбито на этапы и каждый последовательно согласовывается с «Главгосэкспертизой».

«На сегодняшний день на согласование направили 17 из 24 этапов. По всем вопросам находимся в постоянном взаимодействии с региональными и федеральными структурами. Благодарю вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку Сочи в решении самых актуальных вопросов, от которых напрямую зависит комфорт всех наших жителей и туристов», – сказал Андрей Прошунин.

Зампред Правительства также провёл встречу с мэром Сочи, на которой в том числе обсуждался вопрос комплексного развития территорий.

«Механизм комплексного развития территорий – перспективный инструмент градостроительного развития, который сейчас набирает обороты в регионах. Благодаря ему в том числе можно использовать средства инвесторов для переселения людей из аварийного жилья, а также в целом обновлять городскую среду: модернизировать необходимую социальную, дорожную, коммунальную инфраструктуру для комфортных условий проживания граждан. Сочи в этом плане привлекателен для инвесторов, видим здесь большой потенциал», – подчеркнул вице-премьер.

