Лапа дружбы: москвичей приглашают помочь подопечным приютов для животных

Ресурсный центр «Мосволонтер» приглашает горожан присоединиться к еженедельным выездам в центры помощи и приюты для бездомных животных. Участники поездок помогают в выгуле и социализации подопечных фондов, ведении хозяйства, а также привозят корм или медикаменты. Желающим нужно предварительно зарегистрироваться.

Чтобы зооволонтеры чувствовали себя комфортно и оказывали эффективную помощь, «Мосволонтер» на своей обучающей платформе открыл бесплатный онлайн-курс. Эксперты объясняют, какие задачи стоят перед помощниками и какие правила нужно выполнять. Столичные волонтеры уже прошли стажировку в Зеленоградске.

«В нашей команде более 15,6 тысячи жителей столицы выбирают помощь животным приоритетным направлением для себя. Москва — это город неравнодушных. Жители столицы ежедневно проявляют доброту, человечность и сострадание. Помощь животным находит большой отклик в их сердцах», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Узнать больше об этом направлении и присоединиться к сообществу зооволонтеров можно на сайте ресурсного центра.

Какая помощь требуется животным

Самое простое, что могут сделать москвичи для подопечных приютов, — передать корм. В окружных центрах «Доброе место» установлены специальные боксы, куда можно положить еду для животных, а также аксессуары: поводки, пеленки, наполнитель для туалета, дезинфицирующие средства для уборки.

21 сентября зооволонтеры отправятся в приюты «Биозона» и «Домашний» в Балашихе. В этот же день можно присоединиться к проекту «Зоогастроли» и потренировать навыки фотографирования на выставке животных из приюта «Солнечногорский», где для подопечных будут искать новых хозяев.

22 сентября волонтеров ждут в приютах «Ника» и «Велес», 28 сентября — в приютах «Зорге», «Домашний» в Аннине и «Суперсобака», а 29 сентября зооволонтеры встретятся с животными из центра «Мокрый нос».

Все выезды в приюты для животных ресурсный центр «Мосволонтер» проводит при поддержке волонтерского движения «Погуляй собаку».

Для тех, кто хочет помочь птицам, 21 сентября в центре «Доброе место» в СЗАО пройдет мастер-класс по изготовлению скворечника из апельсиновых корок.

Погулять с собакой и сделать ей портфолио

В приюте благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» занимаются лечением и восстановлением собак, пострадавших в ДТП, от рук людей или в схватке с другими зверями. Поправившимся подопечным ищут новый дом. Сегодня в организации находятся 130 животных, еще 26 приют курирует.

Помощь волонтеров здесь нужна всегда. Добровольцы могут выгуливать собак на поводке, чтобы подопечные умели ходить под контролем человека и не теряли этот навык, а также вычесывать их или обновлять портфолио на сайте фонда. Еще помощники участвуют в проведении мероприятий: встречают гостей, сопровождают животных, делают фотографии, ведут прямые трансляции и выполняют другую важную работу.

«Мы всегда рады новым людям, даже без опыта. Покажем, расскажем и всему научим, будем помогать и поддерживать. Добро — это взаимный процесс. Ограничений как таковых нет: наш приют ждет всех желающих: москвичей в возрасте до 16 лет — с родителями или опекунами, старше 16 лет — первое посещение с родителями или опекунами, а далее можно приезжать самостоятельно», — поделилась Анастасия Спорыхина, руководитель направления по работе с волонтерами в благотворительном фонде помощи животным «Дарящие надежду».

Подробную информацию о задачах в приюте записавшиеся волонтеры получают накануне поездки. Посещение начинается с инструктажа: сотрудники рассказывают о технике безопасности и важных правилах общения с животными, например о том, что нельзя шуметь и делать резких движений, а также о значении личного пространства. Это важно: звери настороженно относятся к незнакомцам и в первую очередь обращают внимание на язык тела. Если громко говорить или делать взмахи руками, собака может посчитать это потенциальной угрозой и не пойдет на контакт.

Чтобы стать волонтером фонда, нужно подать заявку.

Помощники могут привезти с собой корм для подопечных приюта. Собаке средних размеров требуется 300–400 граммов сухого корма ежедневно, а на содержание всех питомцев приюта нужно около 50 килограммов. Полезным подарком станут также ошейники для средних и крупных собак с возможностью регулировать диаметр, брезентовые поводки, средства обработки от клещей и гельминтов.

Сегодня многие подопечные фонда ищут новый дом. Например, трехлетний пес Бимка. Его прозвали специалистом по связям с общественностью, потому что он умеет расположить к себе посетителей. У него нет части передней лапы, но это никак не мешает ему резвиться на прогулках. Собаке Люсе тоже около трех лет. Ее нашли привязанной к автобусной остановке в мороз. Неизвестно, сколько времени она провела там, но веру в людей и любовь к ним не потеряла. Она с удовольствием гуляет вместе с волонтерами и легко обучается новому.

Благотворительный сервис и зооволонтерство: москвичам рассказали о возможностях помощи бездомным животнымВ режиме онлайн: какие курсы доступны горожанам на сайте «Мосволонтера»

О новостях сообщества городских помощников можно узнавать на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

