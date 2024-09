Консьерж и музыка в лифте: опросы на платформе «Электронный дом» помогают соседям делиться мнением и принимать общие решения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Раньше, чтобы узнать мнение соседей по важным вопросам, приходилось делать поквартирный обход. Сегодня для этого достаточно создать опрос в личном кабинете «Электронного дома».

За 4,5 года жители и управляющие организации провели более 13 тысяч опросов.

Фикус или кактус: какие вопросы решают с помощью опросов

Опросы помогут принять решение по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома, обсудить идеи благоустройства придомовой территории. А еще они станут отправной точкой для будущего общего собрания собственников — повлияют на повестку или определят необходимость провести новое.

На платформе можно создать обычные и юридически значимые опросы. Темы для первых не регулируются законодательством и ограничиваются только фантазией жителей. Результаты не имеют юридической силы, но отражают коллективное мнение соседей, помогают внедрить изменения. С помощью обычных опросов согласовывают кандидатуру старшего по дому, узнают мнение соседей о том, нужен ли в доме консьерж, назначают дату проведения субботника, решают, какой цветок поставить на первом этаже — фикус или кактус. В одном из домов жители выясняли, должна ли в лифте играть музыка, в другом выбирали лучшего соседа месяца.

Юридически значимые опросы проводят только по двум темам — установка шлагбаумов во дворе и получение для этого субсидии. Результаты таких опросов включают в пакет документов при согласовании установки шлагбаума.

Кто создает опросы и участвует в них

Решение по установке шлагбаумов принимается только собственниками. В остальных опросах могут участвовать все жители дома, которые в своем профиле подтвердили адрес регистрации или принадлежность к квартире, введя 10-значный код плательщика из единого платежного документа.

Юридически значимый опрос создают владельцы квартир, которые в личном кабинете на портале mos.ru подтвердили право собственности на объект недвижимости.

Обычные опросы публикуют собственники, а также зарегистрированные в доме жители или управляющие организации. Обязательное условие — подтверждение в профиле пользователя адреса, по которому проходит обсуждение.

Как создать опрос

В личном кабинете на платформе «Электронный дом» нужно выбрать адрес дома, жителям которого пользователь хочет задать вопросы. Затем определить тип опроса — обычный или юридически значимый.

Заполняя форму, необходимо установить дату начала, продолжительность опроса, написать название и сделать краткое описание. Для удобства можно задать несколько вопросов с одним или более вариантом ответа. Для получения точных результатов, например если по выбранной теме в будущем запланировано проведение собрания собственников, можно выбрать, кто станет участником опроса — только собственники, собственники и зарегистрированные по адресу граждане или все жители дома.

Опросы — прозрачный инструмент. При их проведении участники видят имя, адрес и номер квартиры инициатора. С финальными результатами могут ознакомиться все жители дома.

«Электронный дом» — комплексная мультифункциональная платформа по управлению многоквартирным домом онлайн. Воспользоваться его функциями могут жители 99 процентов многоквартирных домов столицы. На площадке можно оперативно решать вопросы с управляющей организацией, общаться с соседями в общедомовом и личном чатах, передавать показания счетчиков и оплачивать счета за коммунальные услуги. За активность на платформе жители получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Например, при оплате услуг по единому платежному документу пользователям начисляют пять процентов от суммы, указанной в квитанции, городскими баллами. Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы «Миллион призов».

При оплате коммунальных услуг в «Электронном доме» часть суммы вернется баллами

Платформа начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

