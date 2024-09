Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

10 политехников стали победителями конкурса на проведение исследований по изучению истории обороны и блокады Ленинграда в 2024 году.

Премии правительства Санкт-Петербурга получат:

Дарья Белкина из ИММиТ, Екатерина Кондаурова и Полина Крисон из Гуманитарного института (номинация «Студенты»);

Вячеслав Боровских, Мария Завьялова и Денис Коновалов из Гуманитарного института (номинация «Аспиранты»);

ассистент Высшей школы общественных наук Гуманитарного института Анастасия Грибачева и ведущий специалист Музея истории СПбПУ Артём Соловьёв (номинация «Молодые учёные»);

доцент Высшей школы общественных наук ГИ Дмитрий Вычеров и старший преподаватель ВШОН ГИ Максим Ганин (номинация «Молодые кандидаты наук»).

Участники предоставили на конкурс индивидуальные работы, в которых исследовали вопросы, имеющие отношение к истории блокады и битвы за Ленинград. Так, Мария Завьялова, изучив деятельность Ленинградского политехнического института с 1941 по 1944 год, помогла осветить малоизвестные факты о вкладе учёных, рационализаторов и изобретателей в обеспечение города-фронта боеприпасами и медикаментами.

Артём Соловьёв систематизировал материалы, накопленные за время работы в Центре патриотического воспитания молодёжи «Родина» и поисковом отряде «Доброволец Политех».

«Конкурс проводится уже не в первый раз, я слышал о нём, хотел поучаствовать. В этом году наконец-то собрался с силами и подал заявку, — рассказал Артём. — Тема хорошо мне знакомая — „3-я Фрунзенская дивизия народного ополчения Ленинграда. История создания, боевой путь, поисковые работы, увековечение памяти погибших при защите Отечества“. Вспомнил и обобщил всё, что мы нашей командой делали, изучали и писали про 3-ю дивизию».

Автор работы «Воздушная Дорога Жизни: роль Комендантского аэродрома в истории обороны Ленинграда» Екатерина Кондаурова выбирала для исследования тему, максимально близкую ей по духу.

«Как коренная жительница Приморского района я тяготела к истории Комендантского аэродрома, — поделилась Екатерина. — Бабушка моя была блокадницей, поэтому тема блокады всегда остро в семье освещалась. В университете я окончила курсы экскурсоводов (училась на преподавателя английского языка и тему курсовой решила связать с включением краеведческих материалов нашего района в учебный процесс). В магистратуре меня также интересует возможность интеграции истории Петербурга в изучение иностранного языка. Когда научный руководитель, зная мои увлечения, предложила поучаствовать в конкурсе, я не смогла пройти мимо. Во-первых, хотелось углубиться в историю места, где я живу, во-вторых, как дочь военного лётчика уважаю авиацию, в-третьих, как племянница экскурсовода-военного историка пытаюсь углубить свои знания в этой области, в-четвёртых, как потомок блокадников не могла не отдать дань уважения и памяти своим родственникам, погибшим и выжившим в блокаду».

Тема работы Максима Ганина — «Технологический трансфер между Германией и СССР в 1920–1930-е гг. и его влияние на обороноспособность Ленинграда в годы Блокады».

«Вопросы модернизации ленинградского промышленного комплекса в предвоенные годы относятся к области моих научных интересов, — объяснил Максим. — Переоценить значение битвы за Ленинград невозможно. Город-фронт в тяжелейших условиях блокады упорно сопротивлялся нацистам и сумел сковать значительные силы группы армии „Север“. Всё это стало возможным, во-первых, за счёт массового героизма ленинградцев, а во-вторых, за счёт того, что в предшествующие годы был накоплен значительный промышленный потенциал, позволивший ленинградским предприятиям в кратчайшие сроки наладить выпуск широкой номенклатуры военной продукции. При этом мне хотелось более подробно осветить „внешний“ фактор модернизации, которым в предвоенные годы стал механизм трансфера западных, преимущественно германских, технологий. Моё внимание привлекла определённая парадоксальность ситуации, заключающаяся в том, что активно развивавшееся до войны научно-техническое сотрудничество с будущим противником оказало значительное влияние на повышение боеспособности Ленинграда в годы блокады. Я благодарен организаторам за возможность принять участие в конкурсе и намерен продолжать свои исследования в этом направлении».

Дарья Белкина проводила своё исследование «Блокадные будни хранителя музея» по материалам блокадного дневника сестры своей прабабушки, старшего инспектора учёта и хранения коллекций Эрмитажа Ноэми Григорьевны Шпринцин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/izuchenie-oborony-i-blokady-leningrada-prodolzhaetsya/

MIL OSI