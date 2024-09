Заседание Правительства (2024 год, №27)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 73 Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации„»

Законопроект направлен на снятие административной нагрузки с социально ориентированных некоммерческих организаций при проведении проверочных мероприятий контролирующими органами.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Законопроект направлен на перевод на постоянную основу положительно зарекомендовавших себя временных законодательных мер.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»

Принятие предлагаемого законопроектом изменения позволит привести положения Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации и предоставит возможность судам применять иные меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях„»

Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания Минюстом России механизма учёта некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Российская Федерация.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 783 и 785 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Законопроект направлен на распространение на субсидии, предоставляемые из федерального бюджета государственным корпорациям (компаниям) и публично-правовым компаниям, требований, аналогичных общим требованиям к порядкам предоставления субсидий юридическим лицам.

6. О проекте федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» (в части совершенствования нормативно-правового регулирования предоставления права пользования участками недр, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без проведения аукционов)

Разработка законопроекта продиктована необходимостью разграничения полномочий между Роснедрами и уполномоченными органами государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и органами публичной власти Запорожской области, Херсонской области по принятию решений о лицензировании участков недр в зависимости от их категории, что необходимо в целях интеграции указанных субъектов Российской Федерации в правовую систему и в систему органов государственной власти Российской Федерации в части регулирования и управления государственным фондом недр.

7. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на возмещение понесённых бюджетом Оренбургской области затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенними паводками 2024 года на территории указанного субъекта Российской Федерации

8. О направлении Минвостокразвития России в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края

Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью реализации в 2024 году мероприятий плана по благоустройству дворовых территорий, которые позволят увеличить уровень комфортности проживания жителей, доступность городской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

Москва,

18 сентября 2024 года

