Дмитрий Патрушев провёл переговоры с Министром морских дел и рыболовства Республики Индонезия Шакти Тренггоно

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на полях VII Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге провёл переговоры с Министром морских дел и рыболовства Республики Индонезия Шакти Тренггоно. Стороны обсудили развитие российско-индонезийского сотрудничества в области торговли сельхозпродукцией, сотрудничество в области ветеринарного надзора и рыбного хозяйства.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Индонезия – один из важнейших партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Взаимодействие между странами развивается на основе дружественных и партнёрских отношений. Достойные показатели демонстрирует товарооборот сельхозпродукции и продовольствия. В 2023 году его объём превысил 1,5 млрд долларов. В текущем году он уже достиг 1,2 млрд долларов.

По словам вице-премьера, перспективными направлениями увеличения российского экспорта в том числе является рыбная и животноводческая продукция. Поэтому важно обеспечивать конструктивное взаимодействие надзорных органов двух государств.

Также Заместитель Председателя Правительства предложил активизировать сотрудничество в области электронной ветеринарной сертификации. Для этого необходимо интегрировать информационные системы. Это существенно ускорит прохождение грузов через границу и снизит риск подделки документов.

Говоря о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, Дмитрий Патрушев отметил высокие темпы развития рыбохозяйственной отрасли Индонезии. Страна обладает крупнейшим рыболовным флотом в мире. Рекордные объёмы демонстрирует вылов водных биоресурсов.

«Россия в свою очередь также является активным участником мирового рыболовного сообщества. Поэтому очень важно выстраивать конструктивный диалог в этой сфере. Российская Федерация и Республика Индонезия последовательно и твёрдо выступают за противодействие нелегальному промыслу на региональном и глобальном уровне», – сказал Дмитрий Патрушев.

В настоящее время ведётся работа по согласованию Меморандума о взаимопонимании по устойчивому рыболовству и сотрудничеству в области аквакультуры. Документ обеспечит правовую основу для развития двустороннего взаимодействия. Также, по словам вице-премьера, важно активизировать контакты отраслевых научных институтов государств для достижения новых взаимовыгодных договорённостей в научно-технической сфере.

Дмитрий Патрушев отметил, что перспективным направлением сотрудничества является отрасль аквакультуры. В Индонезии на этот сегмент приходится больше половины потребляемой рыбной продукции. В России аквакультура также активно развивается: за 10 лет объёмы производства удвоились.

