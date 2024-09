Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Об этом Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев заявил в ходе торжественной церемонии спуска на воду нового рыболовного супертраулера «Капитан Юнак», которая состоялась на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

По словам Дмитрия Патрушева, новый супертраулер – один из самых современных проектов в нашей стране и в мире. Установленное здесь высокотехнологичное оборудование позволит обеспечить глубокую и безотходную переработку улова прямо на борту. На судне созданы максимально безопасные и комфортные условия для экипажа.

«Супертраулер построен на площадке Адмиралтейских верфей в рамках механизма инвестиционных квот. Этот инструмент позволяет модернизировать промысловый флот, повышать производительность труда, экологичность и рациональность освоения биоресурсов. На сегодняшний день благодаря инвестквотам в море уже вышли 29 судов, а до конца текущего года будут спущены на воду ещё пять. Но планы гораздо более масштабны. В целом наша ключевая задача – практически полностью обновить рыбопромысловый флот России», – сообщил Дмитрий Патрушев.

Заместитель Председателя Правительства поблагодарил всех причастных к реализации проекта «Капитан Юнак» – конструкторов, инженеров, корабелов и инвесторов, а также пожелал экипажу траулера безопасного плавания и успешной работы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52732/

MIL OSI