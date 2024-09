Горожане положительно оценили новые возможности для владельцев домашних питомцев в приложении «Мой id»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москвичи высоко оценили новые возможности приложения «Мой id» для владельцев домашних животных. В проекте «Активный гражданин» новинке поставили «отлично» и «хорошо» почти 100 тысяч горожан.

Теперь в «Мой id» владельцы домашних животных с помощью специальной кнопки могут быстро перейти на страницу записи питомца на прием к ветеринарному врачу в любой государственной ветклинике. Также в приложении можно узнать сроки вакцинации животного и обработки его от паразитов.

Кроме того, «Мой id» позволяет в любой момент просмотреть сведения о любимце: его кличку, дату рождения, породу, номера чипа и клейма, а также при необходимости переслать их. Чтобы добавить информацию, необходимо внести данные о питомце в личном кабинете на портале mos.ru. Далее следует авторизоваться в приложении «Мой id», на главном экране нажать кнопку «Управление документами» и активировать переключатель «Сведения о питомце».

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что пользователи могут посмотреть информацию обо всех процедурах, которые животному проводили в государственных клиниках. После каждого посещения данные о результатах осмотра попадают в ветеринарную автоматизированную систему, а затем становятся доступны хозяину в приложении «Мой id» и суперсервисе «Мой питомец» на mos.ru. Если питомцу сделали прививку в частной клинике, сведения можно добавить в суперсервисе самостоятельно.

Кроме того, в проекте «Активный гражданин» владельцы домашних питомцев могут принять участие в голосовании и оценить благоустройство новых площадок для выгула и тренировки собак в разных районах столицы. В 2023 году в рамках проекта «Питомцы в Москве» в городе организовали 26 мест для отдыха и дрессировки. Они обустроены по новым стандартам, которые разработали совместно с кинологами с учетом пожеланий жителей. В голосовании уже приняли участие более 230 тысяч человек.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, которые участвовали более чем в 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами.

Мобильное приложение «Мой id» развивает Департамент информационных технологий города Москвы совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Сергей Собянин рассказал, как приложение «Мой id» помогает москвичам

