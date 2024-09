В ТиНАО завершили строительство газопровода высокого давления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода высокого давления в Троицком административном округе. Его проложили на территории районов Вороново и Краснопахорский. Общая протяженность нового газопровода превысила 46 километров.

Работы велись с 2021 года преимущественно открытым способом. На участках, где были дороги, водоемы и леса, применяли закрытый метод горизонтально направленного бурения — он позволил сохранить природный ландшафт. Несмотря на сложности, работы провели без отключения потребителей.

Для строительства использовали отечественные материалы. Инженерное сооружение оснастили 118 запорными устройствами, что обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля газоснабжения. Благодаря механизмам в случае необходимости можно перекрыть подачу голубого топлива за считаные минуты.

Кроме этого, было установлено 13 газорегуляторных пунктов шкафного типа, девять из которых уже функционируют. Их произвели на собственном предприятии АО «Мосгаз», где организован полный цикл изготовления газораспределительного оборудования, начиная от проектирования и разработки документации, заканчивая 3D-моделированием и выпуском готовой продукции. Это позволяет обеспечить высокое качество и надежность устройств.

Новый газопровод должен прослужить не менее 40 лет.

