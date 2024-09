Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев совершил рабочий визит в Республику Узбекистан, где провёл переговоры с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Премьер-министром Абдуллой Ариповым и министром транспорта Илхомом Махкамовым. Основной их темой стало укрепление двустороннего сотрудничества в области транспорта. В состав российской делегации вошли представители Министерства транспорта РФ и ОАО «РЖД».

Вице-премьер отметил значимость партнёрских отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и высоко отозвался об итогах переговоров.

«Республика Узбекистан является важным экономическим партнёром Российской Федерации. Обе стороны заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в транспортной сфере и реализации совместных проектов, направленных на развитие транзитного и экспортно-импортного потенциала Центрально-Азиатского региона», – отметил Виталий Савельев.

