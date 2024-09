«Башнефть» внедрила отечественный клиентский сервис оплаты на АЗС в девяти регионах России

Source: MIL-OSI Russian Language News

На автозаправочных комплексах «Башнефть» (входит в «Роснефть») начали работать кассы самообслуживания, которые позволили автоматизировать процесс оплаты и совершать покупки без участия кассира. В Башкортостане это первая сеть АЗС, на которой реализован подобный проект.

Цифровизация во всех областях деятельности — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Внедрение цифровых технологий в розничном бизнесе Компании нацелено на повышение конкурентоспособности автозаправочного бизнеса и уровня клиентского сервиса, а также увеличение скорости обслуживания покупателей.

Графическая касса самообслуживания для самостоятельной оплаты нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗС представляет собой программно-аппаратный комплекс отечественного производства. Интерфейс очень удобен для пользования: на экране цифровой кассы видны все колонки, клиент может выбрать необходимый объем нефтепродукта либо заправиться на определенную сумму. Кроме того, без обращения к операторам АЗС можно самостоятельно приобрести кофе и сопутствующие товары.

Графическая касса обеспечивает ряд преимуществ: увеличение пропускной способности автозаправочных комплексов, сокращение времени обслуживания клиентов и снижение нагрузки на персонал.

Кассы самообслуживания уже установлены на 24 автозаправочных станциях «Башнефть» в республиках Башкортостан, Удмуртия, Мордовия; Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Владимирской и Челябинской областях, в планах на 2024-2025 годы тиражировать новинку еще на более чем 100 АЗС.

Справка: ООО «Башнефть-Розница» – оператор ПАО АНК «Башнефть» по управлению 540 автозаправочными станциями в 14 регионах России. На АЗС компании предлагается высококачественное топливо производства НПЗ «Башнефти» – бензины экологического класса Евро-5 и «Евро-6», собственные марки бензинов ATUM, дизельное топливо.

