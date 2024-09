Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» вошёл в топ-5 рейтинга лучших программ семейной ипотеки Банк «РОССИЯ» вошёл в пятёрку лидеров в рейтинге лучших программ семейной ипотеки в 2024 году по данным исследования отраслевого портала «Выберу.ру». При составлении рейтинга эксперты издания учитывали размер процентных ставок, сроки и суммы кредитования, размеры ежемесячных платежей, популярность продуктов, выгодность предложений и надёжность банка. В настоящее время в Банке «РОССИЯ» действует программа «Семейная ипотека», процентная ставка по которой составляет 6%. Программа предназначена для семей, в которых есть ребёнок до 7 лет, или несовершеннолетние дети, или ребёнок с инвалидностью. Кредит по льготной ставке предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с государственной программой семейной ипотеки на срок до 30 лет в размере от 500 тыс. до 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для других регионов — от 500 тыс. до 6 млн рублей. Узнать подробнее о продуктах и услугах Банка можно на официальном сайте, в офисах или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону: 8 800 100-11-11 (звонок по России бесплатный).

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://abr.ru/about/news/13663/

MIL OSI