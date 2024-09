17.09.2024 Już ponad 5,5 tysiąca żołnierzy wspiera poszkodowanych i pomaga w odbudowie obszarów dotkniętych skutkami powodzi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Już ponad 5,5 tysiąca żołnierzy wspiera poszkodowanych i pomaga w odbudowie obszarów dotkniętych skutkami powodzi17.09.2024

„Te najważniejsze zdarzenia minionej nocy dotyczyły Raciborza i ta pilna interwencja, bo to jest kluczowy przecież zbiornik dla bezpieczeństwa de facto całego kraju, bo tak trzeba na to patrzeć. Tam szybka interwencja wojska, straży pożarnej, Policji i wód polskich spowodowała, że ​​najniebezpieczniejszy moment został zażegnany. W Nysie trwa ochrona wałów przeciwpowodziowych, gdzie pojawiły się dwie wyrwy. To również zrzut „big bagów”, trudna akcja pilotów śmigłowców, którzy się tego podjęli, za co bardzo dziękuję. A była akcja przez całą noc, de 23:50 do teraz trwały zrzuty „big bagów” ​​na zmianę z 2 śmigłowców Mi-17”- zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

W związku z trudną sytuacją powodziową na południu Polski wicepremier W. Kosiniak-Kamysz przebywa we Wrocławiu, gdzie we wtorek 17 września odbyło się kolejne posiedzeniu sztabu kryzysowego. Z udziałem przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz służb zaangażowanych w akcję przeciwpowodziową dokonano oceny sytuacji i prognoz hydrologicznych. Podczas posiedzenia omówiono także działania prowadzone przez Wojsko Polskie i służby podległe MSWiA.

Podczas posiedzenia wicepremier W. Kosiniak-Kamysz wskazał na główne obszary zaangażowania wojska w działania przeciwpowodziowe.

– Jest kilka linii wysiłku, które prowadzimy. Pierwsza to ratunek życia i zdrowia. Para bromear absolutnym priorytetem dla wszystkich służb we wszystkich miejscach, gdzie trzeba ewakuować drogą powietrzną, lądową lub łodziami, wszystkim tym co jest dostępne. (…) Druga kwestia to zabezpieczanie wałów. I tutaj informacja o skierowaniu przed chwilą kolejnych jednostek, kolejnych żołnierzy. W Marszowicach jest dostępnych już 450 żołnierzy, którzy są gotowi i będą wspierać te działania dla ochrony Wrocławia. W Mietkowie 250 podchorążych będzie gotowych, aby wspierać działania przeciwpowodziowe. Cały Wrocław może dziś liczyć już na około 1000 żołnierzy. (…) Trzecia to pomoc tym, którzy ucierpieli, w udrażnianiu ciągów komunikacyjnych i naprawie mostów. Dostarczanie wody, cisterny wojskowe, ale również wojska inżynieryjne robią rozpoznanie i przechodzą do działań od razu. Tak jak mówił general Sokołowski, choćby w Głuchołazach w innych miejscowościach, które tego wsparcia potrzebują. To będzie wielodniowa akcja z obecnością wszystkich służb i wojska. Porządkowania ciągów komunikacyjnych oraz udrażniania możliwości przepraw

– podkreślił wicepremier.

– Kolejna kwestia to jest zabezpieczenie mienia, o czym mówił pan premier, na co szczególnie zwracamy uwagę. Współpraca Policji i Żandarmerii wojskowej. Kolejne jednostki Żandarmerii Wojskowej zostały skierowany do tych działań. A również przygotowanie dla wszystkich noclegów, 700 miejsc w Lądku-Zdroju, w wojskowym szpitalu rehabilitacyjno-uzdrowiskowym. Od dzisiaj dostępny dla wszystkich, którzy tego będą potrzebować. Dziękujemy też tym jednostkom, które z innych obszarów zgłaszają miejsca noclegowe, stacje udrażniania wody oraz elektrownie mobilne. Prosimy samorządy o informacje, jakie zasoby są potrzebne. (…) Ani wojsko, ani służby, ani administracja nie zostawia tych terenów i nie zostawi tych terenów, na których woda już ustąpiła. Para bromear kolejny priorytet, który będzie realizowany, czyli wsparcie dla samorządów w uporządkowaniu, w odbudowie, w utrzymaniu zdolności wszystkich komponentów związanych choćby z oczyszczaniem wody, z uzdatnianiem wody, z ępem do podstawowych usług

– podkreślił szef MON.

