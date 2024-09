17.09.2024 Już blisko 10 000 tysięcy żołnierzy wspiera inne służby i mieszkańców południowej polski w zwalczaniu skutków klęski żywiołowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Już blisko 10 000 tysięcy żołnierzy wspiera inne służby i mieszkańców południowej polski w zwalczaniu skutków klęski żywiołowej17.09.2024

– Zwiększamy obecność i wojska, policji i innych służb, z uwagi na rozmiar tych wszystkich działań, które muszą być podjęte na terenach dotkniętych powodzią. Już 10 000 żołnierzy Wojska Polskiego jest skierowanych do operacji przeciwpowodziowych, we wszystkich liniach wysiłków związanych z działaniami na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w województwie lubuskim oraz w innych regionach , gdzie są tereny objęte klęską żywiołową. Ponadto 500 żandarmów i 500 dodatkowych policjantów rozpoczyna Patrole, żeby przeciwdziałać grabieżom i szabrownictwu – poinformował wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podczas briefingu prasowego we Wrocławiu.

We wtorek 17 września, w godzinach popołudniowych szef MON uczestniczył w sztabie kryzysowym, który zorganizowano w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Na posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów podsumowano dotychczasowe działania wojska i służb zaangażowanych w zwalczanie skutków klęski żywiołowej na południu kraju.

– W każdym miejscu, w którym jest to zagrożenie musimy być obecni. Każdy musi każdy musi być zaopiekowany, to jest rola państwa, to jest trudne zadanie, w tych godzinach, w tych momentach, gdzie te linie wysiłku postawione przed naszymi służbami są wielosektorowe. Są różne, są od ratowania życia i zdrowia, które jest zawsze na pierwszym miejscu i to jest podstawowa zasada. Wszystkie siły i środki zawsze w największej liczbie będą rzucane po to żeby ratować życie. (…) We Wrocławiu dzisiaj ponad 1000 żołnierzy bierze udział w budowaniu wałów czyli w tej podstawowej akcji związanej z bezpieczeństwem stolicy Dolnego Śląska. Ale nie mniej ważne i na to wskazywał premier też po dzisiejszej wizycie jest zaopiekowanie się z umożliwienie funkcjonowania w swoich miejscowościach mieszkańcom tych gmin i miejscowości, które ucierpiały – Lądek Zdrój, Śląskie, gmina Kłodzko gmina Kłodzko. Docierają do nich nasi ratownicy, zarówno wojskowi, jak i służb podległych MSWiA

– zaznaczył wicepremier.

Jak poinformował szef MON, działania wojska skupiają także na zabezpieczeniu medycznym poszkodowanych oraz zapewnieniu dostaw wody i żywności.

– Bardzo ważne informacje o zabezpieczeniu medycznym. Wspólnie z lotniczym pogotowiem ratunkowym z naszymi śmigłowcami się udało się ewakuować Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie, 35 pacjentów przetransportowanych śmigłowcami, to była duża operacja. (…) Wielu mieszkańców czeka na pomoc, dlatego podjęliśmy decyzję o postawieniu w trybie pilnym szpitala polowego w Nysie, ta operacja jest w tym momentcie prowadzona z ministrem Cezarym Tomczykiem, który nadzoruje wojskową służbę . Koordynujemy też tym działaniem związanym z zabezpieczeniem medycznym mieszkańców Nysy, bo cały szpital, jeden z większych szpitali w województwie opolskim został ewakuowany, dlatego jest potrzeba stworzenie szpitala polowego. Bardzo ważne jest też dostarczanie żywności, racji żywieniowych. Są uruchamiane kuchnie polowe i wydawane są racje żywnościowe dostępne dla cywilów, które jeżeli jest taka potrzeba oczywiście wojsko będzie rozdawać

– powiedział szef MON.

