17.09.2024 Deklaracja szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego ws. europejskiej przyszłości Mołdawii

Ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego uczestniczyli m.in. w piątej edycji konferencji Moldova Partnership Platform, która ma na celu zapewnienie Mołdawii bezpiecznej przyszłości w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezydent Mołdawii Maia Sandu skomentowała obecność europejskich ministrów słowami „ …z wami u boku jesteśmy jeszcze silniejsi. Dziś Mołdawia znajduje się na rozdrożu, ale nie jest to rozdroże, na którym nie wiemy, dokąd zmierzać. Dobrze znamy kierunek: naprzód, ku europejskiej przyszłości, gdzie pokój i dobrobyt są na porządku dziennym. Przyszłości naszego kraju nie buduje się z dnia na dzień, ale każdy krok, który wspólnie podejmujemy, przybliża nas do tej stabilnej, europejskiej przyszłości, w której każdy obywatel żyje godnie i bezpiecznie”. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji ogłosili w Kiszyniowie Wspólną Deklarację – dokument, w którym jednoznacznie opowiedzieli się za członkostwem Mołdawii w Unii Europejskiej i podkreślili dalsze wsparcie na rzecz zwalczania ch rosyjskich prób desestabilizacji kraju. Radosław Sikorski, Annalena Baerbock y Stéphane Séjourné zapewnili, że Polska, Niemcy y Francja będą również, w ramach dedykowanych europejskich programów, wspierać zdolności obronne Mołdawii i tym samym bezpieczeństwo jej obywateli.

