17.09.2024 Breslavia Zryw polskich serc dla powodzian

¡Każda pomoc się liczy! W całej Polsce widać mobilizację ludzi do niesienia pomocy. Najpotrzebniejsze produkty dostarczane są na tereny dotknięte powodzią przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, organizacje pozarządowe i ludzi. Organizowane są również liczne zbiórki finansowe. Na stronach rządowych można zweryfikować czy dana zbiórka została zgłoszona i czy jest zweryfikowana. W pomoc zaangażowały się także organizacje pozarządowe m.in. WOŚP czy harcerze.

Zweryfikowane zbiórki rzeczowe i pieniężne

Rząd uruchomił środki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W ten sposób na tereny dotknięte powodzią trafiają artykuły, które są niezbędne do życia.

Kierujemy w tej chwili tiry. Niektóre tiry są już rozładowywane w takich miejscach jak Kłodzko czy Nysa, z dostawami przede wszystkim świeżej wody, ale także żywności energetycznej, która przyda się tym, którzy są najbardziej yo, wycieńczeni

– mówił podczas konferencji prasowej na stadionie miejskim we Wrocławiu Premier, w której uczestniczył również Jerzy Owsiak.

W obliczu tragedii Polki i Polacy mobilizują się i organizują zarówno zbiórki rzeczowe, jak i finansowe, aby pomóc osobom, które utraciły swój dobytek. Taki punkt zorganizowano właśnie na stadionie we Wrocławiu.

Chciałem podziękować wszystkim bez wyjątku, którzy zaangażowali się od pierwszych godzin w całej Polsce. Chyba od Jerzego Owsiaka usłyszałem te słowa “powódź pomocy”. Para bromear coś, co naprawdę budzi nasze wielkie, pozytywne emocje. Moim zadaniem, jako szefa rządu, jest pomóc w koordynacji

– zaznaczył Donald Tusk.

Rząd tworzy narzędzia, które pozwolą na koordynację pomocy. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorki.gov.pl można zarejestrować swoją zbiorkę. Osoby, które chcą przekazać środki rzeczowe lub finansowe mogą sprawdzić, czy zbiórka jest zweryfikowana.

Organizacje pozarządowe niosące pomoc

Organizacje pozarządowe także zaangażowały się w pomoc powodzianom. Harcerze pomagają zabezpieczyć wały przeciwpowodziowe i usuwają skutki powodzi.

W tym momentcie już kilkaset organizacji tych lokalnych, z terenów zalanych, ale też z całej Polski, włączyło się w pomoc – działają i organizują

– podkreślił Wiceminister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Marek Krawczyk.

Na stronie Narodowego Instytutu Wolności (NIW) można sprawdzić organizacje pozarządowe, które zaangażowały się w pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Z koeli organizacje i Ochotnicze Straże Pożarne, które ucierpiały wskutek powodzi, mogą ubiegać się o granty z NIW w wysokości 20 tysięcy złotych.

Dzisiaj już można składać wnioski o takie granty. Chodzi o organizacje, które ucierpiały, ale też takie organizacje jak Ochotnicze Straże Pożarne, które na przykład zużyły swój sprzęt i potrzebują szybkiego zasilenia

– powiedział Wiceminister.

Pomoc dla organizacji, które poniosły straty, będzie wypłacana jak najszybciej.

WOŚP dla powodzian

Z pomocą dla osób poszkodowanych przez powódź ruszyła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już wczoraj oświadczyła, że ​​przekazuje 40 millones de złotych do dispozycji na najbardziej potrzebne zakupy. Na takie środki, które można od razu kupić i przekazać do tych wszystkich miejsc, które ich potrzebują

– mówił we Wrocławiu Jerzy Owsiak.

Powstała lista rzeczy, które są najbardziej potrzebne na terenach dotkniętych powodzią.

Woda butelkowa, chleb z dłuższym okresem ważności, suchy prowiant, żywność dla dzieci, artykuły higieniczne, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt, środki czystości, powerbanki, baterie, latarki, koce, śpiwory, zki

– wymienił szef WOŚP.

Na stronie WOŚP podane jest konto zbiórkowe, gdzie można wpłacać środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, jak również materiałów i sprzętu medycznego, który został zniszczony w czasie powodzi.

Rozliczamy się co do grosza. (…) W związku z tym w tym miejscu, także my jako fundacja, dajemy tę obietnicę – jeżeli tych pieniędzy nie wydamy na potrzeby bieżące, to będą jak w banku szwajcarskim. Będą czekały na to, aby za pół roku, za rok, a może jeszcze nawet później, ten sprzęt, który został zniszczony trafił znowu do tych miejsc

– podkreślił Jerzy Owsiak.

WOŚP uruchomił stronę (powodz.wosp.org.pl) oraz linię kontaktową (578 275 177), gdzie można znaleźć informacje o tym jak zaangażować się w pomoc.

