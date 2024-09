17.09.2024 Breslavia Primer Ministro: Będzie program odbudowy terenów dotkniętych powodzią

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro: Będzie program odbudowy terenów dotkniętych powodzią17.09.2024

Trwa kolejny dzień walki ze skutkami powodzi i podtopień w południowo-zachodniej Polsce. El primer ministro Donald Tusk estuvo presente en Wrocławiu, żeby koordynować działanie służb zaangażowanych w akcje ratownicze i pomocowe dla poszkodowanych mieszkańców. Oh dios. 7.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim szef rządu przewodniczył posiedzeniu sztabu kryzysowego, z udziałem m.in. Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka o Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, strażaków, policjantów, żołnierzy i samorządowców. Zwrócił się do służb, de nie lekceważyły ​​sygnałów od mieszkańców, którzy potrzebują pomocy w trudnej sytuacji. Zapowiedział także, że powstanie specjalny program, który będzie służył odbudowie terenów dotkniętych powodzią. Ponadto, Donald Tusk zdecydował o rozszerzeniu obszaru objętego stanem klęski żywiołowej.

Sytuacja na zagrożonych terenach

Największe zniszczenia spowodowane powodzią i podtopieniami występują na terenach województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Otwierając posiedzenie sztabu kryzysowego, Donald Tusk poprosił o “możliwie wiarygodną i precyzyjną” informację o sytuacji na nowo otwartym zbiorniku przeciwpowodziowym w Raciborzu. Zwrócił także uwagę na trudną sytuację, która występuje w Stroniu Śląskim, gdzie przeszła już fala powodziowa.

Wczoraj otrzymaliśmy meldunki z różnych miejsc, gdzie zagrożenia są wciąż realne. Dramatyczna sytuacja jest w Stroniu Śląskim. Problemy w tym miejscu spiętrzyły się, mimo że woda już opadła

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Donald Tusk zaapelował także do lokalnych władz i służb, by nie lekceważyć sygnałów od mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Ludzie są w rozpaczy […]. Jeżeli dochodzi do nas informacja, że ​​mieszkańcy są sami i nie mają pomocy, to musimy to zawsze traktować ze śmiertelną powagą, błyskawicznie wyjaśniać i starać się tę pomoc dostarczyć […]. Chciałbym, żebyście wszyscy państwo byli maksymalnie skoncentrowani, szczególnie tam, gdzie słychać najbardziej zdesperowane głosy

– zwrócił się do służb szef rządu.

Jednocześnie Premier przypomniał swoje zalecenie, żeby bezwzględnie działać przeciw szabrownictwu. Wskazał na potrzebę zwiększenia wysiłków, aby ochronić dobytek pozostawiony przez ewakuowanych powodzian.

Otrzymałem w nocy informację o licznych przypadkach szabru i złodziejstwa […]. Wiem, że policjanci są też zajęci samą akcją ratowniczą, ale tam, gdzie woda opadła, sytuacja staje się rzeczywiście dramatyczna […]. Prosiłbym o zwiększenie wysiłków w tej kwestii, szczególnie w większych miejscowościach

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Premier poinformował także, że w sprawie pomocy dla zagrożonych terenów rozmawiał z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Jak wyjaśnił, szefowa Komisji Europejskiej oddaje do dispozycji cały mechanizm ochrony cywilnej w postaci sprzętu, ludzi czy technologii. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zgłosić takie zapotrzebowanie.

Nowe tereny objęte stanem klęski żywiołowej

Wczoraj, na specjalnym posiedzeniu, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Dziś szef rządu podjął decyzję o uzupełnieniu rozporządzenia o kolejne powiaty.

Chodzi o powiaty lubański, dzierżoniowski, świdnicki w województwie dolnośląskim oraz powiaty krapkowicki, opolski, brzeski i kędzierzyńsko-kozielski w województwie opolskim

– wyjaśnił Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Jak poinformował szef MSWiA, ciągu najbliższych godzin rozporządzenie o stanie klęski żywiołowej zostanie znowelizowane.

Programa Będzie odbudowy terenów dotkniętych powodzią

