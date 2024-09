Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 сентября Центр оценки и развития управленческих компетенций ГУУ возобновляет очное тестирование обучающихся.

Каждый студент Первого управленческого может пройти тестирование, узнать уровень своих soft-skills и получить рекомендации по их развитию, а консультанты Центра компетенций ГУУ помогут в этом.

Для того, чтобы стать участником программы, достаточно сделать три шага:

Создать личный кабинет на платформе «Россия – страна возможностей»; Через поиск найти проект «Центр компетенций» и присоединиться к нему, не забыв указать Центр компетенций ГУУ при выборе своей центра; Пройти тестирование.

Участники, прошедшие все 8 тестов, помимо электронных отчетов получат бумажный паспорт компетенций за подписями проректора ГУУ Марии Карелиной и директора Центра компетенций ГУУ Антона Величко, который можно приложить к своему резюме.

Пройди тестирование и узнай свой уровень компетенций вместе с нами!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Центр оценки и развития управленческих компетенций ГУУ возобновляет очное тестирование обучающихся. Каждый студент Первого управленческого может пройти тестирование,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/DSCF2012-1-scaled.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI