Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
23 сентября Центр оценки и развития управленческих компетенций ГУУ возобновляет очное тестирование обучающихся.
Каждый студент Первого управленческого может пройти тестирование, узнать уровень своих soft-skills и получить рекомендации по их развитию, а консультанты Центра компетенций ГУУ помогут в этом.
Для того, чтобы стать участником программы, достаточно сделать три шага:
- Создать личный кабинет на платформе «Россия – страна возможностей»;
- Через поиск найти проект «Центр компетенций» и присоединиться к нему, не забыв указать Центр компетенций ГУУ при выборе своей центра;
- Пройти тестирование.
Участники, прошедшие все 8 тестов, помимо электронных отчетов получат бумажный паспорт компетенций за подписями проректора ГУУ Марии Карелиной и директора Центра компетенций ГУУ Антона Величко, который можно приложить к своему резюме.
Пройди тестирование и узнай свой уровень компетенций вместе с нами!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 23.09.2024
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Центр компетенций ГУУ приглашает студентов пройти тестирование