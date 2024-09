Финансовые новости: 28 сентября Банк России проведет День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Увлекательные экскурсии и лекции об истории денег и современном мире финансов пройдут в 70 городах.

Во время мастер-классов, викторин и квестов гости Дня открытых дверей узнают о любопытных фактах из прошлого Центрального банка, о новых финансовых продуктах, сервисах и услугах, научатся отличать настоящие деньги от фальшивок, увидят, как работает кассовая техника. Проверить собственные знания можно будет, приняв участие в конкурсах по финансовой тематике. Во многих подразделениях Центробанка предусмотрены специальные программы для детей. Любые мероприятия Дня открытых дверей можно будет посетить только по предварительной записи. Количество мест ограничено, но любители истории могут посетить Музей Банка России и в другие дни, записавшись на регулярные экскурсии.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21003

