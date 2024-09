Финансовые новости: Страховые организации смогут получить лицензию управляющей компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни.

Регулятор подготовил также информационные материалы, содержащие пошаговую инструкцию по получению такой лицензии, образцы заявления и анкеты должностного лица. Долевое страхование жизни — новый для российского страхового рынка инвестиционный продукт, который станет способствовать привлечению долгосрочных инвестиций в экономику страны. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Возможность страховых организаций осуществлять деятельность управляющей компании по долевому страхованию жизни с января 2025 года предусмотрена законом «Об инвестиционных фондах». Фото на превью: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

