Финансовые новости: О продлении вечернего клиринга на срочном рынке 19 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Продлевается период проведения вечернего клиринга 19 сентября 2024 года в связи с необходимостью получения курсов иностранных валют для исполнения валютных контрактов на срочном рынке (подробнее на сайте Московской биржи).

Вечерний клиринг будет проводиться в период с 18:50 по 19:20. Стандартное расписание вечернего клиринга – с 18:50 до 19:05.

При необходимости время проведения вечернего клиринга может быть дополнительно увеличено на 30 минут.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73111

MIL OSI