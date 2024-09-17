Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “18” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 17.09.2024 приняты следующие решения:

Определить:

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-615 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные Полное наименование организации Акционерное общество “Сбербанк КИБ” Тип ценных бумаг Облигация корпоративная Предназначена для квалифицированных инвесторов Да Регистрационный номер от дата регистрации 6-615-01793-A от 29.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 25.09.2025 Торговый код RU000A0NR9S6 ISIN код RU000A0NR9S6 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 159,00 рублей за Облигацию (15,90% от номинальной стоимости Облигации). Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 20 сентября 2024 г.;

б) дата размещения последней Облигации. Андеррайтер Наименование АО “Сбербанк КИБ” Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

2. Определить:

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-796 Полное наименование организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-796-01000-B-005P от 11.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук Дата погашения 19.09.2024 Торговый код RU000A109K32 ISIN код RU000A109K32 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер Наименование Банк ВТБ (ПАО) Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

3. Определить:

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К534 Полное наименование организации государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-84-00004-T-002P от 19.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 40 000 000 штук Дата погашения 02.10.2024 Торговый код RU000A1093W9 ISIN код RU000A1093W9 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер Наименование ВЭБ.РФ Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

4. Определить:

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-003Р-04 Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал” Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-04-36400-R-003P от 26.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 03.09.2027 Торговый код RU000A109K65 ISIN код RU000A109K65 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают Андеррайтер Наименование Банк ГПБ (АО) Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

5. Определить:

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“18” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П02 Полное наименование организации Публичное акционерное общество “ФосАгро” Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-04-06556-A-001P от 10.09.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 35 000 000 штук Дата погашения 08.09.2026 Торговый код RU000A109K40 ISIN код RU000A109K40 Уровень листинга Первый уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Андеррайтер Наименование Банк ГПБ (АО) Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)



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