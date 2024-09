Финансовые новости: Кредитование в II квартале 2024 года ускорилось во всех сегментах, а средства населения продолжили активно расти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рост корпоративного портфеля ускорился более чем вдвое по сравнению с I кварталом 2024 года и составил 5%. Более трети прироста пришлось на сегменты, слабочувствительные к жестким денежно-кредитным условиям: проектное финансирование строительства жилья, кредитование начатых ранее инвестиционных проектов и другие. К тому же благодаря высоким доходам компании могут обслуживать долг даже в условиях повышенных ставок. С учетом спроса компаний на кредиты в первом полугодии годовой прогноз повышен до 10–15%.

Ипотечный портфель вырос на 6,3% в преддверии сокращения господдержки с 1 июля. Однако годовой прогноз сохранен в диапазоне 7–12% с учетом более умеренных темпов во втором полугодии после завершения массовой «Льготной ипотеки» и ужесточения условий «Семейной ипотеки». Потребительское кредитование выросло на 5,9%, что объясняется повышенными расходами граждан на потребление на фоне увеличения доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 12–17%. Приток средств населения на счетах в банках за квартал составил 6,5%, это вызвано в том числе увеличением доходов граждан, а также высокими ставками и капитализацией процентов по вкладам. В 2024 году динамика этого показателя может составить 16–21%. Прибыль банковского сектора в II квартале сократилась до 0,8 трлн рублей. При этом банки смогли поддерживать маржу около 4,4%, а расходы на резервы в условиях хорошего кредитного качества были относительно низкими. Более подробная информация представлена в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор». Фото на превью: Егор Алеев / ТАСС

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20999

