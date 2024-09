Финансовые новости: Красноярск начинает размещение народных облигаций на Финуслугах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

17 сентября 2024 года на платформе Финуслуги начинается размещение народных облигаций Красноярска. В долговые бумаги города россияне могут инвестировать без открытия брокерского счета непосредственно на сайте или в приложении Финуслуг всего в несколько кликов.

Общий объем выпуска облигаций составит 100 млн рублей со сроком обращения один год, стоимость одной облигации – 1000 рублей. По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода один раз в квартал по ставке 18,39%.

Погашение облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (за вычетом НДФЛ). Ценные бумаги приобретаются напрямую у эмитента через личный кабинет на Финуслугах. Продать бумаги инвестор может в любое время с сохранением накопленного дохода.

Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены на улучшение городского пространства Красноярска.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.



+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73092

MIL OSI