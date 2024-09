Ученые НИУ ВШЭ выяснили, как атомная энергетика повлияет на устойчивое развитие человечества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Исследователи НИУ ВШЭ разработали комплекс математических моделей и спрогнозировали, как атомная энергетика повлияет на индекс устойчивого развития человечества. При увеличении доли атомной энергетики до 20–25% к 2050 году индекс устойчивого развития вырастет на треть. При сценариях, где доля атомной энергетики растет медленнее, показатель устойчивого развития оказался ниже. Исследование опубликовано в журнале Nuclear Energy and Technology. Изменение климата, разрыв в уровне жизни, нехватка энергетических ресурсов и другие проблемы подталкивают человечество на поиск решений, способных обеспечить стабильное развитие в будущем. Некоторые ученые считают, что ключевым компонентом может стать переосмысление роли атомной энергетики в энергетическом балансе. Исследователи НИУ ВШЭ разработали комплекс математических моделей и спрогнозировали, как изменение доли атомной энергетики отразится на социальных, экономических, экологических показателях в мире. Для оценки влияния энергетики они выбрали индекс устойчивого развития (ИУР). Он оценивает прогресс в достижении 17 целей, установленных ООН в 2015 году: борьба с бедностью, доступность медицины, обеспечение качественного образования, сохранение окружающей среды и другие. В расчетах использовался междисциплинарный подход, включающий несколько элементов: теорию взаимодействия систем, управление базовыми целевыми показателями на основе матрицы ключевых компетенций, а также векторную интерпретацию процессов оптимального управления. Это позволило учесть, как системы, выбранные для анализа, влияют друг на друга, определить, что способствует повышению индекса, визуализировать и оценить результаты. Ученые рассмотрели три сценария изменения доли атомной энергетики до 2050 года: сценарий значительного сокращения доли атомной энергетики до 1–3%, медленного роста доли атомной энергетики до 7–10% и высокодинамичного развития атомной энергетики до 63–68%. Каждый сценарий рассматривался с учетом различных тенденций: быстрого увеличения доли возобновляемых источников энергии и уменьшения традиционных углеводородных источников или же сохранения использования ископаемых ресурсов при медленном развитии возобновляемой энергетики. Согласно полученным прогнозам, наиболее эффективно будет повысить долю атомной энергетики до 20–25% от общего мирового энергопотребления к 2050 году. Это позволит снизить уровень выбросов углекислого газа, увеличить индекс устойчивого развития на 36% и достичь показателя 0,7–0,75 при текущем значении 0,55. Ученые отметили, что на первых этапах реализации такого сценария ожидается экономический спад, связанный с необходимостью развивать технологии, но затем показатель будет расти.

«Предложенный сценарий опережающего развития занимает промежуточное положение между сценариями высокодинамичного развития и медленного роста. Он предусматривает увеличение доли атомной генерации почти в пять раз по сравнению с текущими показателями, но при этом в связи с существующими ограничениями отстает от сценария высокодинамичного развития в два с половиной раза», — рассказывает один из авторов статьи, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Подчуфаров. В сценарии уменьшения доли атомной энергетики до 1–3% индекс устойчивого развития снижается. Исследователи связывают это с ростом стоимости энергоносителей, который приведет к сокращению рабочих мест, снижению производства и ухудшению благосостояния населения. У некоторых развитых стран будет возможность улучшить свои экономические позиции, но только за счет снижения уровня жизни населения в развивающихся странах и увеличения доли населения, живущего за чертой бедности. Также при таком подходе не решается проблема выбросов углекислого газа. Прогнозный показатель ИУР к 2050 году для данного сценария оценивается в 0,25–0,3. При сценарии медленного роста доли атомной энергетики до 7–10% индекс сначала вырастет, но к 2050 году снизится. Ученые объясняют это тем, что рост энергопотребления и истощение природных ресурсов спровоцируют рост цен на энергоносители, а доля атомной энергетики окажется недостаточной для сдерживания цен. При таком подходе индекс устойчивого развития составит от 0,45 до 0,5. Сценарий высокодинамичного развития энергетики до 63–68% предусматривает большие финансовые вложения на начальных этапах роста мощностей атомной генерации. Потенциально это приведет к перераспределению средств. Показатель устойчивого развития для этого сценария к 2050 году будет равен 0,85–0,90. «Учитывая растущие потребности в энергии, необходимость борьбы с неравенством и несправедливым распределением ресурсов, а также стремление уменьшить экологический след, наше исследование подчеркивает важность дальнейшей поддержки технологий атомной энергетики для улучшения показателя индекса устойчивого развития, — комментирует один из авторов статьи, кандидат экономических наук, выпускница аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ Анастасия Галкина. — Наши идеи уже внедрены при разработке стратегии развития ядерной энергетики России Госкорпорации “Росатом”».

