Ученые НИУ ВШЭ выяснили, как атомная энергетика повлияет на устойчивое развитие человечества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Исследователи НИУ ВШЭ разработали комплекс математических моделей и спрогнозировали, как атомная энергетика повлияет на индекс устойчивого развития человечества. При увеличении доли атомной энергетики до 20–25% к 2050 году индекс устойчивого развития вырастет на треть. При сценариях, где доля атомной энергетики растет медленнее, показатель устойчивого развития оказался ниже. Исследование опубликовано в журнале Nuclear Energy and Technology.

Изменение климата, разрыв в уровне жизни, нехватка энергетических ресурсов и другие проблемы подталкивают человечество на поиск решений, способных обеспечить стабильное развитие в будущем. Некоторые ученые считают, что ключевым компонентом может стать переосмысление роли атомной энергетики в энергетическом балансе.

Исследователи НИУ ВШЭ разработали комплекс математических моделей и спрогнозировали, как изменение доли атомной энергетики отразится на социальных, экономических, экологических показателях в мире. Для оценки влияния энергетики они выбрали индекс устойчивого развития (ИУР). Он оценивает прогресс в достижении 17 целей, установленных ООН в 2015 году: борьба с бедностью, доступность медицины, обеспечение качественного образования, сохранение окружающей среды и другие.

В расчетах использовался междисциплинарный подход, включающий несколько элементов: теорию взаимодействия систем, управление базовыми целевыми показателями на основе матрицы ключевых компетенций, а также векторную интерпретацию процессов оптимального управления. Это позволило учесть, как системы, выбранные для анализа, влияют друг на друга, определить, что способствует повышению индекса, визуализировать и оценить результаты.

Ученые рассмотрели три сценария изменения доли атомной энергетики до 2050 года: сценарий значительного сокращения доли атомной энергетики до 1–3%, медленного роста доли атомной энергетики до 7–10% и высокодинамичного развития атомной энергетики до 63–68%. Каждый сценарий рассматривался с учетом различных тенденций: быстрого увеличения доли возобновляемых источников энергии и уменьшения традиционных углеводородных источников или же сохранения использования ископаемых ресурсов при медленном развитии возобновляемой энергетики.

Согласно полученным прогнозам, наиболее эффективно будет повысить долю атомной энергетики до 20–25% от общего мирового энергопотребления к 2050 году. Это позволит снизить уровень выбросов углекислого газа, увеличить индекс устойчивого развития на 36% и достичь показателя 0,7–0,75 при текущем значении 0,55. Ученые отметили, что на первых этапах реализации такого сценария ожидается экономический спад, связанный с необходимостью развивать технологии, но затем показатель будет расти.