Стартовал прием заявок на участие в самом масштабном хакатоне этой осени TechArena Siberia Challenge!

В TechArena Challenge ежегодно принимают участие студенты IT-направлений с разных регионов России. В 2024 году TechArena Challenge впервые пройдет в Новосибирске. Организатором соревнования выступает Институт интеллектуальной робототехники НГУ, партнёром-соорганизатором — TechArena.

На TechArena Siberia Challenge ты сможешь:

· попробовать свои силы в решении реальных задач в области машинного обучения и искусственного интеллекта

· получить в портфолио бесценный опыт и улучшить свои хард скиллы

· на офлайн-этапе пообщаться с представителями бизнеса

А также побороться за ценные призы:

1 место — ноутбук + диплом I степени каждому члену команды

2-3 место — планшет + диплом II степени каждому члену команды

4-6 место — смарт-часы + диплом III степени каждому члену команды

Что потребуется для участия?

1. Собрать команду из 3 человек

2. Заполнить форму регистрации по ссылке: https://techarena.nsu.ru/

3. Получить письмо-подтверждение от организаторов и доступ к онлайн-заданиям

Таймлайн соревнования:

до 15 октября — регистрация участников;

17 октября — установочная онлайн-встреча с организаторами;

22-28 октября — онлайн-этап / соревнования;

до 31 октября — объявление результатов (рассылка писем финалистам и победителям);

2 ноября — обязательное участие в офлайн-этапе в Новосибирске / полезный нетворкинг и церемония награждения финалистов и победителей.

Ждем регистрацию твоей команды по ссылке: https://techarena.nsu.ru/

