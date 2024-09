Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в их числе награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11764050/

MIL OSI