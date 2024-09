Собянин: Депутаты Мосгордумы помогают решать повседневные проблемы москвичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице выбрали депутатов Московской городской Думы (МГД). 18 сентября столичный парламент нового, восьмого созыва соберется на первое заседание. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

«Работа МГД имеет огромное значение для нашего города. Ежегодно парламент принимает около 40 различных законов, из которых важнейшим является городской бюджет. К рассмотрению проекта бюджета на предстоящие 2025–2027 годы депутатам предстоит приступить уже через несколько недель», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, Городская Дума назначает мировых судей, которые разбирают значительную часть гражданских, административных, а также уголовных дел.

Депутаты ведут работу с гражданами, представляют их интересы и помогают решить множество повседневных проблем.

Во время выборов новый состав Думы получил поддержку москвичей. В голосовании приняли участие 3,16 миллиона, или 40,4 процента, избирателей. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году. Около 1,5 миллиона москвичей пришли на выборы депутатов Мосгордумы впервые.

По итогам голосования 38 мандатов (84 процента) получила партия «Единая Россия». В команду вошли как депутаты прошлых созывов, так и новые политики, впервые заявившие о себе.

«Вместе с огромным кредитом доверия на нас теперь ложится и огромная ответственность за будущее города и благополучие москвичей. Мы оправдаем это доверие. Желаю депутатам Московской городской Думы успешной и плодотворной работы», — заключил Сергей Собянин.

