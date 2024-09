«Роснефть» провела экспедицию по изучению диких северных оленей

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» на западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и заповедников Таймыра провели комплексные учеты численности и миграции животных для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции. Исследования велись, в том числе с использованием водного транспорта и самолета-амфибии.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Арктический научный центр реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Общая протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя превысила 2800 км, а площадь авианаблюдений – 360 тыс. км2. На острове Сибирякова специалисты обнаружили субпопуляцию животных, численностью не менее 100 особей. Возникновение и заселение островных популяций вызывает большой интерес ученых. Как правило, на острова олени попадают по льду, но в этом году специалисты СФУ зарегистрировали случай преодоления оленем водного пространства протяженностью 12 км.

«Роснефть» исследует диких северных оленей с 2014 года. За это время проведены масштабные наземные и авиационные учеты животных на территории Эвенкии и Таймыра. С помощью спутниковых меток, установленных на оленей, ученые впервые проследили их полный годовой цикл миграции, а также выявили сезонные особенности поведения.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический Научный Центр Компании. В период с 2024 по 2027 гг. на полуострове Таймыр планируются исследования карской субпопуляции белого медведя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

