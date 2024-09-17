Пять лучших статей на русском языке за 17.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В процессе сегоднешнего анализа, замечены такие тенденции как развитие бизнеса и экономики в росте, но менее интенсивно. Деловая программа РЭН-2024 проводят тематические ссесии и бизнес-диалоги на актуальные темы. Виден большой потенциал в развитии российско-китайской биржевой торговли товарами и сырьем. А так же, обучение и культура стабильно преуспевают.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Александр Новак: Деловая программа РЭН-2024 сформирована с учётом запроса отрасли на обновление и формирование новых подходов

Опубликована деловая программа международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024», который состоится в Москве 26–28 сентября. Главная тема – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках РЭН пройдёт порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделённых на тематические блоки: «Международная повестка: сотрудничество для развития», «Устойчивое развитие энергетики», «Технологии и данные как основа лидерства», «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование» и «Социально ориентированный ТЭК».

2. Финансовые новости: Мониторинг предприятий: деловая активность бизнеса продолжает расти, но менее интенсивно

В сентябре рост деловой активности компаний продолжился более умеренным темпом, чем в первой половине года.

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в сентябре уменьшился до 5,7 пункта (в августе — 6,8 пункта). Текущие оценки по производству и спросу продолжили снижаться, однако краткосрочные ожидания стали более оптимистичными, чем в августе.

3. Исследователи ВШЭ разработают биржевую систему БРИКС совместно с китайскими экспертами

Международный центр конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ и Центр конкурентной политики и экспертизы Государственного управления по регулированию рынка Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны, в частности, договорились о разработке предложений по развитию биржевой торговли товарами и сырьем между Россией, Китаем и странами БРИКС.

4. Политех и «Газпром нефть» встретили новый поток корпоративных магистратур

11 сентября в пространстве «Точка кипения» поприветствовали новый поток программ корпоративных магистратур СПбПУ и «Газпром нефти».

Участников мероприятия поприветствовала проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

5. Горожан приглашают на показ документального фильма «Москва. Южный порт»

Южному речному порту 15 сентября исполнилось 85 лет. Специально к этой дате Музей транспорта Москвы выпустил пятисерийный документальный фильм «Москва. Южный порт». Увидеть его целиком можно будет 21 сентября с 13:00 до 14:00 в медиазале Южного речного вокзала. Для участия требуется предварительная регистрация.

Узнайте больше о контенте и услугах передачи данных MIL, посетив milnz.co.nz.

С уважением MIL!

MIL OSI