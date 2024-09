Преподаватели и выпускники СПбГАСУ удостоились медалей «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Ассоциации СРО «Балтийское объединение проектировщиков» 11 сентября состоялось вручение юбилейных медалей «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Среди награждённых – преподаватели и выпускники СПбГАСУ.

Награды вручал представитель Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Сергей Филиппов по поручению её президента Ефима Басина. Юбилейных медалей удостоились член совета, координатор по Северо-Западному федеральному округу Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), выпускник СПбГАСУ Александр Вихров; профессор-консультант кафедры экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ Юрий Панибратов; директор Научного и производственно-консалтингового центра геотехнологий, профессор кафедры геотехники СПбГАСУ Рашид Мангушев; директор Центра испытания грунтов, заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ Анатолий Осокин; профессор кафедры геотехники СПбГАСУ Лидия Кондратьева; ведущий инженер, ассистент кафедры геотехники СПбГАСУ Филипп Калач.

По мнению Александра Вихрова, строительство БАМа стало яркой страницей в жизни его участников.

Воспоминаниями поделился Рашид Мангушев, который стоял у истоков студенческого отрядного движения на БАМе. По его словам, четыре студенческих строительных отряда ЛИСИ отправились в 1974 г. в Северобайкальск: «Добираться пришлось на самолёте до Улан-Удэ, затем на маленьком самолётике до Верхнего Уояна, а потом на разбитом автобусе по пыльной дороге до Северобайкальска, который представлял собой посёлок из вагончиков и балков – северных временных построек. Поскольку мы тогда отвечали за западную часть БАМа, нам было поручено начать строительство в Северобайкальске первых двух пятиэтажных домов. В последующие годы, вплоть до 1988 года, студенческие строительные отряды ЛИСИ принимали участие в строительстве не только гражданских объектов, но и в сооружении западной портальной части Северомуйского тоннеля».

Рашид Абдуллович подчеркнул, насколько грандиозны планы по развитию транспортной артерии. Для их воплощения понадобятся знания и опыт ветеранов строительства БАМа, энергия и новые технологические решения, которыми обладают сегодняшние выпускники и студенты. «Освоение в рамках производственно-ознакомительной практики рабочих специальностей можно назвать приоритетом для последующего успешного участия в третьем трудовом семестре в составе студенческих строительных отрядов, в том числе и на стройках БАМа», – отметил профессор Мангушев.

