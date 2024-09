Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Организован ещё один день (заключительный) для выдачи карт Сбербанка России студентам 1 курса (бакалавриат и магистратура).

Получить карту для зачисления стипендии необходимо 18 сентября 2024 года с 10-00 до 15-00 строго при предъявлении паспорта гражданина РФ в фойе Лабораторного корпуса.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI