Политех на 7 месте рейтинга вузов Фонда Потанина

Фонд Потанина представил рейтинг вузов, участвующих в Стипендиальной программе за 2023/2024 учебный год. В этом году Политехнический университет расположился на 7 месте, улучшив свой результат на 31 позицию по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности в рейтинг вошло 75 российских университетов.

Рейтинг вузов Фонда Потанина служит инструментом для оценки качества образовательной среды и активности студентов и преподавателей. Он учитывает такие показатели, как участие студентов в стипендиальном конкурсе, количество победителей среди участников, а также достижения преподавателей в различных конкурсах и грантах. Всего Фонд оценивает вузы по 12 критериям. С подробностями методики и результатами можно познакомиться на сайте Фонда Потанина.

Достижения в этом рейтинге подтверждают стремление Политеха к постоянному развитию и улучшению качества образования. Мы гордимся тем, что наши студенты и преподаватели активно участвуют в конкурсах и программах Фонда Потанина, что позволяет нам не только повышать свои позиции в рейтинге, но и создавать более качественную образовательную среду для будущих специалистов , — прокомментировала проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Студенты и молодые специалисты университета активно участвуют в инициативах, направленных на интеграцию науки и образования.

Внедряются новые технологии обучения, развиваются междисциплинарные программы, организуются стартапы, что делает образование более актуальным и востребованным на рынке труда. Таким образом, университет не только готовит специалистов, но и формирует новое поколение лидеров, способных решать сложные задачи современности.

