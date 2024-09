Политех и «Газпром нефть» встретили новый поток корпоративных магистратур

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября в пространстве «Точка кипения» поприветствовали новый поток программ корпоративных магистратур СПбПУ и «Газпром нефти».

Участников мероприятия поприветствовала проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Корпоративные программы — это уникальный образовательный продукт, когда партнёр реально находится со студентами весь период обучения. Первокурсники, вы будете не только проходить теорию, но и работать с конкретными кейсами партнёров. Желаем вам удачи. Уверена, что те компетенции, которые вы получите, пригодятся в вашей профессиональной деятельности , — сообщила Людмила Владимировна.

К новым магистрантам обратилась директор Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» Ирина Рудская: Прежде всего хотела бы поблагодарить Политехнический университет за поддержку и помощь во всех совместных проектах. Спасибо директорам институтов, в которых реализуются наши корпоративные программы, директорам высших школ, руководителям образовательных программ и корпоративным партнёрам. Я знаю, что это необычный кейс для нас всех. Мы рады приветствовать первокурсников магистерских программ. Именно вы будете делать наше будущее. Приятно, что здесь присутствуют первые выпускники магистерских программ, спасибо, что не забываете альма-матер .

Со стороны «Газпром нефти» к студентам обратились начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (ИТАТ) ПАО «Газпром нефть» Антон Думин и руководитель программы по развитию обучения в сфере ИТАТ ПАО «Газпром нефть» Леонид Потапов.

Антон Думин отметил, что рад присутствовать на открытии третьего потока магистратур: Я был на открытии первого, и часть выпускников уже стали сотрудниками компании “Газпром нефти”. Ценность, которую мы получаем вместе с Политехом, — это осознанно подходить к своему обучению не только в магистратуре, но и в процессе работы в компании “Газпром нефть”. Мы хотим, чтобы вы стали частью нашей команды. Поздравляю с новым учебным годом, желаю усидчивости, рвения и скорейшего поступления на работу в “Газпром нефть” .

Вы уже сделали осознанный выбор, который приведёт вас к тому, чтобы стать частью команды “Газпром нефти”. Магистерские программы, на которые вы поступили, имеют полноценный статус корпоративных. И это полностью заслуга эффективного стратегического партнёрства Политехнического университета и “Газпром нефти”. Хочу добавить, что по результатам приёмной кампании в этом году увеличилось число бюджетных мест, вместе с этим возрос и конкурс на поступление, что говорит о востребованности наших магистерских программ , — рассказал Леонид Потапов.

Во время мероприятия студенты ознакомились с карьерными возможностями в компании «Газпром нефть», преимуществами корпоративных магистратур, смогли лично пообщаться с руководителями программ и представителями компании «Газпром нефть», а также поучаствовали в квизе на сближение.

Отметим, что к уже существующим направлениям «Экономика ИТ и бизнес-анализ», «ИТ-инфраструктура предприятия» и «Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли» добавилось новое — «Кибербезопасность нефтегазовой отрасли». Также появилась дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Киберфизические системы».

Важно, что на программах, которые сочетают в себе полностью уникальные практические и теоретические знания, на данный момент учится уже более ста студентов.

